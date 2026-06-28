Austria le empató a Argelia de forma agónica y sigue en competencia

Este domingo por la madrugada se definió el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el duelo entre Austria y Argelia. El partido contó con el arbitraje de Ilgiz Tantashev de Uzbekistán y se disputó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, lugar en el que Argentina comenzó su recorrido en este Mundial.

Ambos equipos tuvieron aproximaciones durante los primeros minutos, pero no consiguieron quebrar las defensas rivales. Con el empate ambos avanzaban, pero los dos equipos demostraron que querían ganar el juego.

A los 27 llegó la ventaja para el seleccionado europeo. Un balón largo jugado por David Alaba en la banda izquierda del ataque encontró el pique de Marko Arnautovic. El atacante se metió en el área mientras el balón caía en su posición y definió suave, encontrando la atajada de Oussama Benbot. En el rebote definió mejor y colocó el balón al costado izquierdo del arquero argelino para el 1-0 parcial.

Después del gol, Argelia fue desesperada a buscar la igualdad y tuvo una chance muy clara a los 39 minutos. Fue tras un desborde por la derecha con pase al medio para la llegada de Fares Chaibi. El atacante argelino sacó un potente zurdazo desde la medialuna del área que dio de lleno en el poste izquierdo de la valla austriaca.

Esto fue un aviso, porque cinco minutos después llegó la situación que empató el juego. En un balón largo jugado hacia el costado derecho, Riyad Marez fue a buscar la pelota con la suerte de que esta dio en el banderín y quedó en su poder.

Al intentar girarse recibió una falta que no se sancionó porque Rafik Belghali tomó la pelota. El atacante argelino avanzó por la línea de fondo y tras sacarse a un marcador de encima con una pisada sacó un potente remate que venció a Alexander Schlager y se transformó en el 1-1.

Ya en el segundo tiempo llegó rápidamente el segundo gol de Austria. Fue a los nueve minutos, cuando el desborde por derecha de Konrad Laimer derivó en pase al medio para la llegada de Marcel Sabitzer. El atacante colocó con mucha técnica el remate contra el poste izquierdo y venció a Benbot para el 2-1 parcial.

Pero otra vez reaccionó Argelia. Esta vez fue a los 14 minutos, con un avance por la banda izquierda que terminó en desborde y pase hacia la derecha de Houssem Aouar. Allí estaba Mahrez, que con una buena definición al costado izquierdo del arco defendido por Schlager anotó el 2-2 parcial.

Después de varios minutos en los que ambas selecciones parecían haberse conformado con el resultado, llegó el gol inesperado. A los 48, dos pases verticales -el último de Aouar- habilitó el ingreso al área de Mahrez, que con una definición cruzada ante Schlager puso el 3-2 parcial con el que Argelia era segunda y Austria quedaba eliminada.

Pese a que se había superado el tiempo de adición definido por el árbitro, Austria contó con una última ocasión. Un centro pasado llegó a la posición de Michael Gregoritsch, que bajó el balón para la llegada de Sasa Kalajdzic. El cabezazo de este último prácticamente en la línea del arco fue el que venció a Benbot para el gol del empate en tiempo cumplido. Fue 3-3.

Con la igualdad, Austria pasó como segunda y enfrentará a España en dieciseisavos de final; mientras que Argelia pasó como una de las mejores terceras y en la próxima instancia deberá medirse con Suiza.