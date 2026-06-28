Canadá está entre los 16 mejores: eliminó a Sudáfrica del Mundial

Eustáquio (centro) anotó el gol de la victoria para Canadá a los 47 del segundo tiempo.

Este domingo por la tarde comenzó la disputa de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, Canadá se enfrentó a Sudáfrica en un duelo que contó con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro.

El desarrollo del partido comenzó con un dominio de posesión y posición del conjunto “anfitrión” (local en la organización del Mundial, mas no en la ciudad que se jugó) que merodeó el área sudafricana. En respuesta, Sudáfrica tuvo la primera chance con un remate de Teboho Mokoena que el arquero Maxime Crépeau despejó de buena manera.

Luego de un intercambio de remates desviados, malas definiciones o combinaciones que no llegaban a generar una chance clara de ataque, finalmente llegó el intento claro del seleccionado canadiense.

Fue a los 43 minutos del primer tiempo, cuando un tiro de esquina desde el costado izquierdo llegó a la posición de Moise Bombito, que ganó de cabeza y le rechazaron su definición sobre la línea. Tras un nuevo intento y otro rebote, el balón le quedó a Tajon Buchanan, que se perdió el gol gracias a la gran salida de Ronwen Williams para impedir su tanto.

Ya en la segunda mitad del partido, Sudáfrica intentó adelantar sus líneas, pero encontró dificultades para llevar peligro. Lo más claro en los primeros minutos fue un remate de Oswin Appolis que se fue desviado.

Por el contrario, Canadá tuvo la apertura del marcador en un contragolpe en el que Tani Oluwaseyi llegó al área y definió al cuerpo de Williams. En el rebote llegaba para empujar Jonathan David, pero Mbekezeli Mbokazi rechazó al tiro de esquina con una heroica intervención.

Con el paso de los minutos comenzó a sentirse más cómodo el combinado africano con la idea de disputar el tiempo extra, mientras que Canadá aceleró para buscar la ventaja que le diera la victoria, algo que finalmente consiguió.

El gol llegó a los 47 minutos del complemento. Un rechazo del fondo sudafricano tras un centro al área dejó el balón servido en la medialuna para Eustáquio, que sacó un remate cruzado al costado derecho de Williams para poner el 1-0 parcial de forma agónica.

Canadá aguantó los últimos intentos sudafricanos en el final y logró una histórica clasificación a octavos de final del campeonato. El combinado canadiense ahora espera al vencedor del partido entre Países Bajos y Marruecos: el encuentro por octavos de final se disputará en Houston el Sábado 4 de julio, desde las 14 (hora de Argentina).