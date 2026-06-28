Colombia tuvo el gol en el final, pero empató e igual se quedó con el grupo

Este sábado por la noche se definió la actividad dentro del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, la selección de Colombia y el combinado de Portugal se midieron en un mano a mano para determinar al líder del grupo. El árbitro fue el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani.

Pese a no tener la obligación, ya que el empate le bastaba para terminar como líder, Colombia asumió el protagonismo del juego con la tenencia de la pelota. Es así que generó las primeras aproximaciones claras en ataque.

Una de ellas fue tras un avance por el centro de Jhon Arias y la cesión para Jhon Córdoba, que inició una buena carrera en ataque por la banda derecha. El delantero remató cruzado al entrar al área, pero se encontró con una muy buena reacción de Diogo Costa, que evitó el tanto con su mano derecha.

Durante la primera mitad del partido fueron más las ocasiones para el conjunto colombiano que para el portugués, pero los europeos también tuvieron ocasiones claras.

Ejemplos son el tiro libre de Cristiano Ronaldo al que le faltó dirección y acabó en manos de Camilo Vargas, o el remate a quemarropa dentro del área de Bruno Fernandes que Vargas detuvo a puro reflejo -en el rebote, Cristiano no pudo de chilena-. También tuvo su chance Joao Félix tras un lateral por la izquierda: el delantero controló con el pecho, se metió en el área y sacó un remate de volea que terminó por encima del travesaño.

Con buen ritmo y un instante de dominio portugués en el final se fue el primer tiempo, pero el complemento volvió a comenzar con dominio colombiano.

Otra vez Jhon Arias protagonizó una clara ocasión para Colombia. Desde adentro del área, por la banda derecha, sacó un fuerte remate que Costa rechazó hacia un costado, otra vez haciendo gala de muy buenos reflejos. El intercambio de llegadas demostró que se trataba de un partido de primer nivel.

En los últimos minutos del encuentro fue otra vez Colombia el que dominó el desarrollo y tuvo la ocasión de apertura del marcador. Un excelente centro de Juan Quintero desde la izquierda (ya había intentado uno antes que estuvo cerca de ser conectado) encontró el ingreso de Davinson Sánchez por la derecha, que con un cabezazo de pique al suelo venció a Costa y anotó el 1-0 parcial.

Ese gol fue inmediatamente anulado por el juez de línea y en la revisión del VAR se demostró que el defensor colombiano autor del gol tenía en offside la punta de su botín derecho, casi imperceptible a la vista.

Fue 0-0 y a Colombia le bastó para quedarse con el grupo. Con siete puntos, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo se hizo acreedor del primer lugar del Grupo K y comenzará la fase de eliminación directa frente a Ghana, tercero del Grupo L. Portugal, que terminó segunda con cinco unidades, enfrentará a Croacia, que fue escolta de Inglaterra, también en el Grupo L.