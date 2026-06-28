Congo le dio vuelta el partido a Uzbekistán y sigue en carrera

Este sábado por la noche, la definición del Grupo K tuvo mano a mano a Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El duelo se llevó a cabo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en el marco de la última fecha de la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El árbitro fue el alemán Felix Zwayer.

Pese a que no contaba con muchas chances, ya que debía golear para avanzar, fue el seleccionado asiático el que consiguió la ventaja. Tras un balón largo impulsado por Akmal Mozgovoy hacia el área por la banda izquierda del ataque, Abbosbek Fayzullaev dejó pasar la pelota y permitió el pique de Eldor Shomurodov, que aprovechó la mala salida de Lionel Mpasi, arquero congoleño, y definió con sutileza por encima de él para convertir el 1-0. Un auténtico golazo a los 10 minutos para adelantar a Uzbekistán.

Congo empató el juego casi de inmediato. Fue a los 18 minutos, por medio de Nathanaël Mbuku, con un potente remate que se metió por el costado derecho del arco defendido por Abduvokhid Nematov. Sin embargo, un manotazo del propio Mbuku por el costado derecho en el inicio de la jugada acabó con la anulación del tanto a instancias del VAR, por decisión de Zwayer.

Esto no hizo que Congo baje los brazos: la búsqueda del empate continuó durante toda la primera mitad, poniendo a sus delanteros en situaciones de gol, pero sin éxito durante lo que restó de esa etapa. Uzbekistán resistió y se retiró al descanso ganando por la escasa ventaja lograda en el arranque del juego.

En el complemento hubo intercambios de disparos de Yoane Wissa y Shomurodov que avisaron que el partido tendría más movimiento en su desarrollo. Las más claras para Congo llegaron a los 12 luego de un remate de Mbuku que Nematov rechazó hacia un costado y en el rebote, el centro para Wissa terminó con un cabezazo que se fue por encima del travesaño (de todas formas fue anulado por offside).

Después de varios intentos para el combinado africano, el empate llegó finalmente a los 21 minutos. Una falta de Abdukodir Khusanov sobre Wissa terminó en la sanción de penal para el combinado congoleño, situación que el propio Wissa aprovechó para igualar el juego con un disparo al costado izquierdo del arco (el arquero fue hacia el otro poste).

El gol destrabó a Congo, que encontró el segundo gol tras una buena acción personal de Meschack Elia por la banda izquierda que terminó en un disparo que se desvió en el recorrido. El arquero uzbeko se quedó a la espera del balón, pero Fiston Mayele lo anticipó partiendo en posición habilitada y definió para el 2-1 parcial a los 33 minutos.

Con Uzbekistán adelantado en el terreno intentando encontrar el empate finalmente llegó el tercer tanto. Wissa tomó el balón dentro del área, salió de la misma ante la marca de dos rivales y cuando encontró la distancia suficiente sacó un potente remate de derecha que se metió contra el poste derecho del arco de Nematov para el 3-1 que resultaría definitivo.

Congo terminó con cuatro puntos y se convirtió en el mejor tercero del campeonato, de manera que avanzó a dieciseisavos de final, instancia en la que se enfrentará con Inglaterra; mientras que para el seleccionado asiático terminó la historia sin puntos en el mundial.