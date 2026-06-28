Gustavo Alfaro respondió a Chilavert: “Me hubiera gustado que me llamara”

Luego de una actuación en fase de grupos que no acabó de convencer, Paraguay logró meterse en 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, instancia en la que se enfrentará a Alemania. En la antesala a ese partido que se disputará el lunes desde las 17.30 (hora de Argentina), el entrenador Gustavo Alfaro habló con la prensa.

Contexto

En la previa a este partido, José Luis Chilavert -histórico arquero del seleccionado paraguayo- apuntó contra el técnico. “El DT más farsante del fútbol mundial” dijo en su cuenta de la red social X y agregó: “Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del Mundial. Dejá de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores”.

Esas declaraciones de Chilavert respondieron a una conferencia de prensa de Alfaro post clasificación en la que intentó subir el precio a la clasificación a partir de la comparación de su plantel con el de otros elencos. “Turquía está 4 a 1 con respecto a nosotros, y Turquía ya se va del Mundial”, había dicho.

Francotirador

En la conferencia de prensa obligatoria convocada por FIFA antes de los partidos, Alfaro se refirió a los dichos del exarquero de Vélez y San Lorenzo. “Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas”, dijo.

Para el exentrenador de Boca, San Lorenzo y Patronato, entre otros, el seleccionado necesita un mayor respaldo a su alrededor. “Que venga, las puertas de la selección están abiertas. Como vino Roque Santa Cruz a hablar con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y comer. Como vinieron Carlitos Bonet, Haedo Valdez, Jonathan Santana… Cuando los vi, les pedí permiso, porque es su casa. Me hubiera gustado que hiciera eso”, ejemplificó.

Y nuevamente en redes sociales, Chilavert volvió a responder. "Alfaro, preocúpese por Alemania, el Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol (sic), donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo pyo".

@APFOficial @ABCDigital Alfaro preocúpese por Alemania,el mundial es fútbol de alto nivel y No un congreso de la Corrupbol,donde usted es el filósofo de turno.Deje de mentir al Pueblo Pyo. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 28, 2026

Equipo

En lo futbolístico, Paraguay entrenó en Boston preparando el duelo ante Alemania. José Canale aparece como alternativa para reemplazar a Omar Alderete, que salió lesionado en el duelo frente a Australia. Por otra parte, Alfaro tendrá que decidir quién reemplazar a Diego Gómez, suspendido por acumulación de amarillas; y si introducirá a Miguel Almirón en el equipo titular luego de cumplir con su sanción por la expulsión sufrida ante Turquía.