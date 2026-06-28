Las “Kamikazes” se consagraron campeonas del mundo en Croacia

Argentina se consagró campeona del mundo y se tomó revancha de lo ocurrido en 2024.

Este domingo se disputó la final del Campeonato Mundial de hándbol playa femenino en la ciudad de Zagreb. En la cancha principal, Argentina se midió con Dinamarca en un encuentro que contó con el arbitraje de Dario Rupcic e Ivica Botincan.

En la final, Argentina se adelantó durante el primer set con una sólida victoria por 20-14 que le permitió esperanzarse con liquidar el encuentro en el segundo set. Sin embargo, el segundo set tuvo la reacción danesa que dejó el tanteador empatado: fue 27-14 para las europeas para dejar la definición 1-1.

Argentina logró la victoria en los shoot-out, en los que se impuso por 6-2 para quedarse con el título en una vibrante definición. El equipo conducido por Leticia Brunati se tomó revancha de lo ocurrido en Pingtan, China, en 2024, ocasión en la que cayó en la definición ante Alemania por 2-0.

El plantel argentino campeón del mundo estuvo compuesto por: Alma Molina, Camila Arcajo, Delfina Gratti, Gisella Bonomi, Giuliana Gamba, Lucila Balsas, María Suárez, María Gallo, Sofía Dragonetti y Zoe Turnes.

En su recorrido al título, Argentina obtuvo los siguientes resultados:

-Grupo D:

2-0 (18-10 y 20-10) vs. Filipinas.

1-2 (24-29, 23-21 y 8-9) vs. Dinamarca.

2-0 (10-0 y 10-0) vs. Benín.

-Main Round (Grupo II):

2-1 (22-16, 20-21 y 11-10) vs. Noruega.

2-1 (10-22, 17-16 y 9/8) vs. Brasil.

2-0 (23-16 y 19-16) vs. Grecia.

-Cuartos de final:

2-0 (23-16 y 18-16) vs. Países Bajos.

-Semifinales:

2-1 (23-18, 17-18 y 8-4) vs. España.

-Final:

2-1 (20-14, 17/24 y 6-2) vs. Dinamarca.

Varones, terceros

En el campeonato mundial masculino, la Argentina también tuvo una participación protagónica en el desarrollo. Llegó hasta el partido por el tercer puesto, instancia en la que enfrentó a Croacia, la anfitriona, a la que venció por 2-1 (16-17, 18-16 y 9-8). Este es además el primer podio en la historia para el seleccionado argentino masculino en el deporte.