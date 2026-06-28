Neuquen ganó y sigue arriba en la tabla

Este domingo por la tarde se completó la actividad correspondiente a la undécima fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Luego de las goleadas de Belgrano y Don Bosco en los juegos del sábado, este domingo hubo siete encuentros con la destacada presentación del líder del campeonato, Neuquen.

El Pingüino se llevó un triunfo ante el colista por 3-0 gracias a los tantos de Arnold García (por duplicado) y Marcos Rosano. La victoria llevó al Aurirrojo a 28 puntos, con los que manda en la tabla de posiciones; mientras que el club de Avenida Zanni continúa en el último lugar sin poder sumar.

Los perseguidores de Neuquen siguen siendo Universitario y Sportivo Urquiza, que vencieron respectivamente a Palermo (1-0) y Camioneros (3-0). Ambos tienen 24 puntos y aspiran a quitarle el liderazgo a Neuquen.

Más abajo están Oro Verde y Don Bosco. El equipo de la Ciudad Universitaria alcanzó al Salesiano luego de empatar con Atlético Paraná 1-1, pero perdió el lugar de escolta en solitario que tenía antes de la disputa de este juego. No fue el único empate del día: el otro fue entre Ciclón del Sur y Club VF, también 1-1.

El que se acercó a la parte alta fue Instituto, que goleó a San Benito por 4-0 y quedó a solo dos puntos de su posición. Sanbe tiene 20 y está séptimo; mientras que la Gloria marcha en la octava colocación con 18 unidades.

En la parte baja de la tabla, Patronato logró un importante triunfo por 2-0 ante Peñarol que le permitió llegar a los 13 puntos con los que está 12°, aunque tiene un partido menos.

Fixture y resultados | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 11

Sábado 27/6:

Belgrano 7-1 Los Toritos.

Don Bosco 4-0 Formación Independiente.



Domingo 28/6:

Oro Verde 1-1 Atlético Paraná.

Ciclón del Sur 1-1 Club VF.

Instituto 4-0 San Benito.

Sportivo Urquiza 3-0 Camioneros.

Palermo 0-1 Universitario.

Neuquen 3-0 Argentino Juniors.

Patronato 2-0 Peñarol.



Posiciones

1°) Neuquen: 28 puntos.

2°) Universitario: 24.

3°) Sportivo Urquiza: 24.

4°) Oro Verde: 23.

5°) Don Bosco: 23.

6°) Belgrano: 20.

7°) San Benito: 20.

8°) Instituto: 18.

9°) Ciclón del Sur: 18.

10°) Club VF: 17.

11°) Atlético Paraná: 13*.

12°) Patronato: 13*.

13°) Peñarol: 10.

14°) Camioneros: 8.

15°) Formación Independiente: 7.

16°) Los Toritos: 7*.

17°) Palermo: 4*.

18°) Argentino Juniors: 0.



*Tienen pendiente su partido por la fecha 10.