“No hay partido tranquilo, lo vivimos así”, dijo Scaloni

Este domingo por la madrugada la selección argentina ganó ante Jordania por 3-1 en su tercer partido en el Grupo J y clasificó con puntaje perfecto a 16avos de final. Los goles de Giovani Lo Celso (debut en un mundial), Lautaro Martínez (de penal, pero primer gol en los mundiales) y Lionel Messi (goleador con seis) le dieron el triunfo a la Argentina, que enfrentará a Cabo Verde.

El partido

Tras el partido, Lionel Scaloni habló con la prensa y se refirió al duelo ante Jordania y la decisión de resguardar a algunos de sus futbolistas que habitualmente son titulares, como Enzo Fernández o Rodrigo De Paul, que no tuvieron acción.

“Jordania es un buen equipo, se cierra bien atrás y no deja espacios. Los chicos tuvieron un buen partido y me dieron muestras de que todos están para jugar si hace falta”, valoró. El entrenador de Argentina introdujo nueve variantes respecto al partido con Austria: a excepción de Emiliano y Lautaro Martínez, todo el equipo cambió en este partido.

Scaloni destacó que cuenta con todos sus jugadores a disposición, más allá de la situación de Cristian Romero que está en recuperación tras el golpe en la rodilla que sufrió frente a Austria.

Sobre la situación de Messi, que jugó solo durante la última media hora, reconoció que fue una decisión consensuada: “Los dos estuvimos de acuerdo en que su ingreso en el segundo tiempo era lo mejor hoy, eso demuestra lo que es él con el grupo”, sostuvo.

Para Scaloni este era un partido en el que no convenía arriesgar piezas y vaya si la entrada contra Alexis MacAllister cerca del final no fue una demostración de lo acertada de esa decisión. Además, consideró que era una oportunidad para ver a jugadores que pueden ocupar distintas posiciones, como el caso de Exequiel Palacios en el lateral derecho.

El Mundial y lo que viene

“Estoy como el primer día, sintiendo la misma sensación antes de cada partido. Siempre sentimos algo dentro de la panza, porque no hay partido tranquilo, lo vivimos así”, sostuvo el técnico sobre su experiencia en el Mundial. El banco no se relaja aunque cambie la dificultad del contrincante.

“Estamos bien y ahora empieza otra etapa del Mundial” dijo el técnico que luego dedicó algunas palabras a su próximo rival: “No me sorprendió Cabo Verde, porque es un buen equipo. Es un rival duro, que ya les puso las cosas difíciles a España, una de las favoritas, a Uruguay y Arabia. Es un equipo rápido y con calidad”, señaló.