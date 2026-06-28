Tras la polémica, Russell ganó la carrera; Colapinto fue 15°

Este domingo se llevó adelante la octava carrera del año en el marco del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El escenario fue el Red Bull Ring de la villa de Spielberg, en Austria. Tras la polémica de la clasificación con la bandera amarilla por el accidente de Max Verstappen, George Russell partió como líder con los dos Ferrari como escoltas.

El arranque no fue el mejor para el argentino Franco Colapinto, que cayó al último lugar. Para su fortuna, rápidamente recuperó tres posiciones, pero iba a tener que pelear mucho para llegar a puestos de puntos. Poco después ganó una más para quedar en el 18° puesto. Ahí abandonaron Sergio Pérez y Valtteri Bottas (ambos atrás del argentino).

Hubo un gran duelo entre Verstappen y Hamilton que intercambiaron posiciones en el segundo lugar durante la décima vuelta de competencia. Finalmente, tras el paso de ambos por boxes, Verstappen le ganó el duelo al de Ferrari y se quedó con el tercer lugar. Adelante: Kimi Antonelli y George Russell.

Colapinto ingresó a boxes para poner neumáticos duros y volvió a pista en el último lugar, pero rápidamente superó a Lance Stroll y Fernando Alonso. Además, el abandono de Carlos Sainz lo devolvió a la 17ª posición, a un lugar de su puesto de partida, el cual perdió en el arranque de la competencia.

Russell recuperó el liderazgo durante el abandono de Sainz, debido a que Antonelli pasó por boxes aprovechando la bandera amarilla. De esta forma quedó Russell como líder, seguido por Verstappen y Charles Leclerc. El monegasco quedó en esa posición luego de un nuevo paso de Hamilton por boxes, tras el que volvió en el séptimo lugar. En la vuelta 30, Antonelli finalmente lo superó y se convirtió en el nuevo tercero.

Finalmente en la 31ª vuelta, Colapinto recuperó su posición de partida luego de superar a Alex Albon y quedarse con el 16° puesto. A partir de ahí la búsqueda debía ser mejorar el resultado, objetivo del que todavía estaba lejos. El argentino subió dos puestos con los pasos por boxes de Esteban Ocon y Oliver Bearman, pero la realidad es que él mismo todavía tenía una parada pendiente, con la que cumplió una vuelta después: volvió a pista en el 17° lugar.

En pista, el argentino superó nuevamente a Albon y a Esteban Ocon para quedar 15°. Además le descontó mucho a Bearman, con quien estaba a 12 segundos de distancia y quedó a tres. Sin embargo, el resultado no se puede analizar como positivo, ya que el equipo perdió terreno respecto a Racing Bulls y Audi, que terminó con sus autos adelante.

En la pelea por la carrera, la estrategia benefició a Russell, que corrió las últimas vueltas con la tranquilidad de quedarse con la victoria. Verstappen sufrió la presión de Antonelli en la última vuelta, pero se quedó con un segundo puesto que vale tanto como una victoria luego de haber partido desde más atrás. El podio lo completó Antonelli, líder del campeonato.

Resultados | Fórmula 1 | Fecha 8 (en Austria)

1°) George Russell (Mercedes): 1h26’37”979/1000.

2°) Max Verstappen (Red Bull Racing): a 1”611/1000.

3°) Kimi Antonelli (Mercedes): a 1”986/1000.

4°) Oscar Piastri (McLaren): a 21”809/1000.

5°) Lewis Hamilton (Ferrari): a 26”393/1000.

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15°) Franco Colapinto (Alpine): a 1 vuelta.



Campeonato | Fórmula 1

1°) Kimi Antonelli (Mercedes): 171 puntos.

2°) George Russell (Mercedes): 131.

3°) Lewis Hamilton (Ferrari): 125.

4°) Oscar Piastri (McLaren): 80.

5°) Lando Norris (McLaren): 79.

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12°) Franco Colapinto (Alpine): 16.