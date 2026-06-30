Cristian “Cuti” Romero entrenó con normalidad con miras al choque ante Cabo Verde

El zaguero cordobés superó una molestia en una rodilla y es candidato a la titularidad.

El defensor de la selección argentina de fútbol, Cristian Cuti Romero, superó una molestia en su rodilla derecha que lo marginó de la victoria ante Jordania (3-1), entrenó con normalidad este martes y le dio una buena noticia al entrenador Lionel Scaloni de cara al partido del próximo viernes a las 19 ante Cabo Verde, por los 16avos de final.

Romero se recupera de un golpe que le ocasionó molestias, siendo reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido ante Austria, el cual la Argentina ganó por 2-0, ambos goles del capitán Lionel Messi, que se convirtió en el máximo artillero del Mundial con 18 tantos; posteriormente llegó a los 19.

Ese golpe preocupó a todo el cuerpo técnico, debido a que fue en la misma zona donde semanas atrás había tenido un esguince en el ligamento colateral medial jugando para el Tottenham, marginándolo de los últimos partidos de la temporada y haciendo que llegara con lo justo al Mundial.

Para la tranquilidad de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, los estudios dieron bien y descartaron lesiones graves en el ligamento de la rodilla derecha.

En el entrenamiento a puertas abiertas que brindó la selección argentina desde las 11 de la mañana de este martes en Kansas, se pudo ver al defensor trabajando a la par del grupo.

El Cuti Romero mantiene su puesta a punto con la mira puesta en volver a la titularidad ante Cabo Verde este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, en Miami por los 16avos y por un lugar en los octavos de final.

El seleccionado argentino clasificó como el mejor del Grupo J, con 9 puntos, 8 goles a favor y 1 en contra en la Copa Mundial 2026 con sedes en Estados Unidos, Canadá y México, consigna NA.

Ante Argelia fue 3-0 con hat-trick de Lionel Messi y doblete frente a Austria por 2-0, mientras que aumentó su récord estampando uno de tiro libre ante Jordania, el cual terminó 3-1; los otros dos los hicieron Giovani Lo Celso (también de tiro libre) y Lautaro Martínez desde los 12 pasos.