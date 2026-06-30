El gualeyo Lisandro Martínez y el liderazgo de Lionel Messi: “Tenerlo te hace mejor”

En la previa del partido de los 16avos de final ante Cabo Verde, el futbolista entrerriano Lisandro Martínez destacó el rol del capitán Lionel Messi en el seleccionado argentino, su influencia y lo que genera en el plantel. Fue durante una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, durante la previa del cruce con Cabo Verde en el Mundial 2026.

“Nuestra selección tiene una conexión y unión, no solo con nosotros, sino con la gente que se puede sentir y ni hablar de Leo, que tenerlo te hace mejor, mejora todo el equipo, entonces uno se genera una confianza y da la vida por el equipo. Él da el ejemplo desde la acción, si lo ves corriendo y peleando te contagia”, declaró el zaguero nacido en Gualeguay.

El jugador surgido de los clubes Libertad y Urquiza de Gualeguay también mencionó la influencia de sus orígenes: “Salir de donde salí yo es un porcentaje para poder llegar a donde estoy hoy, lo agradezco día a día y trato de ser consciente. Disfruto y dejo todo por nuestra selección y representar a los argentinos”.

Respecto del próximo rival, Licha consideró que ante los africanos no será sencillo: “Va a ser un partido durísimo, tienen un equipo muy intenso, jugadores rápidos que defienden bien en bloques, pero tenemos que pensar en nuestras cosas buenas, tratar de estar enfocados y ganarlo”.

En ese sentido, el exNewell’s y Defensa y Justicia deslizó que no hay que subestimar a un rival que viene de empatar con España (0-0) y Uruguay (2-2). “Hay que estar tranquilos y humildes, sabiendo que por momentos pueden tener la pelota y cuando tengamos nuestras situaciones hacer los goles y después defender como hacemos siempre”, recomendó.

Por último, el gualeyo que se desempeña en el Manchester United habló de su estilo futbolístico: “Mi juego es ir a cada pelota como la última, trato de transmitir eso, competir y que los hinchas se sientan representados”.