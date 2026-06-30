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Noruega derrotó a Costa de Marfil y será rival de Brasil en octavos

30 de Junio de 2026 - 17:32
Noruega

Los Vikingos Rojos lograron otro triunfo y celebraron a puro remo en Dallas.

Noruega venció por 2 a 1 a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y enfrentará a Brasil en octavos.

Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían descontado a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.

Costa de Marfil, escolta de Alemania en la fase de grupos, cedió la posesión desde el inicio y apostó al contragolpe frente a una Noruega que había terminado segunda detrás de Francia.

La estrategia africana dio resultado y generó las primeras ocasiones con un remate de Ghislain Konan que pasó cerca y un peligroso centro de Nicolas Pépé que despejó la defensa.

Sin embargo, cerca del descanso Antonio Nusa recibió por la izquierda, encaró hacia el centro y definió con precisión para marcar el 1-0. Antes del entretiempo, Haaland desperdició una oportunidad para ampliar la ventaja.

En el complemento, el equipo dirigido por Emerse Fae adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate con un disparo de Pépé que desvió Örjan Nyland.

Noruega respondió con una acción de pelota parada en la que Alexander Sorloth peinó el balón y Torbjörn Heggem encontró una salvada sobre la línea.

A los 75 minutos, Amad Diallo, recién ingresado, igualó con una gran acción individual pero cuando el tiempo extra parecía inevitable, Patrick Berg asistió a Haaland, que empujó el balón para el 2-1 definitivo.

Costa de Marfil buscó el empate hasta el final, pero Nyland sostuvo la clasificación noruega con una norme atajada, consigna NA.

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