Primera Nacional: Adrián Franklin será el árbitro para la vuelta al ruedo de Patronato

Franklin, el árbitro designado para la vuelta del Negro al Grella por la Primera Nacional.
Luego del receso invernal, Patronato recibirá a San Martín de Tucumán por la 19ª fecha de la Primera Nacional en la Zona B. Será el domingo desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde pondrá en marcha la segunda rueda del máximo campeonato de ascenso. Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Adrián Franklin será el árbitro.
El santafesino dirigirá por primera vez a Patrón en esta temporada y estará acompañado por Manuel Sánchez y Mariana Duré, como primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Franco Rioja oficiará de cuarto hombre en el reducto de Villa Sarmiento.
Patronato, que sumó a Diego Armando Díaz como refuerzo en este receso, suma 21 puntos y hace cinco partidos que no gana (con una derrota y cuatro empates seguidos). En tanto que el Ciruja acumula 23 unidades, está en la Zona de Reducido y no triunfa desde hace seis encuentros (cuatro igualdades y dos caídas).
Primera Nacional – Fecha 19
Sábado 4 de julio
15 Colegiales - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
15.30 Almagro - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
15.30 Almirante Brown - Los Andes
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
15.30 Defensores de Belgrano - Deportivo Morón
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
15.30 Nueva Chicago - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
15.30 Temperley - Tristán Suárez
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
16 Ciudad de Bolívar - Godoy Cruz (Mendoza), en estadio Municipal de Bolívar
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
18 Quilmes A.C. - Atlanta
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Domingo 5 de julio
15 Deportivo Madryn - Colón
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
15 Estudiantes - Racing (Córdoba)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Erick Grunmann
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
15.30 Chaco For Ever - Acassuso
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
15.30 Ferro Carril Oeste - San Telmo
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
15.30 Patronato - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Franco Rioja
16 F.C. Midland - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
16 Mitre (Santiago del Estero) - All Boys
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile
16 San Martín (San Juan) - Chacarita Juniors
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
16.30 Central Norte (Salta) - San Miguel, en Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
16.30 Deportivo Maipú (Mendoza) - Agropecuario Argentino
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Nelson Bejas