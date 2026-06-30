Primera Nacional: Adrián Franklin será el árbitro para la vuelta al ruedo de Patronato

Franklin, el árbitro designado para la vuelta del Negro al Grella por la Primera Nacional.

Luego del receso invernal, Patronato recibirá a San Martín de Tucumán por la 19ª fecha de la Primera Nacional en la Zona B. Será el domingo desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde pondrá en marcha la segunda rueda del máximo campeonato de ascenso. Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Adrián Franklin será el árbitro.

El santafesino dirigirá por primera vez a Patrón en esta temporada y estará acompañado por Manuel Sánchez y Mariana Duré, como primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Franco Rioja oficiará de cuarto hombre en el reducto de Villa Sarmiento.

Patronato, que sumó a Diego Armando Díaz como refuerzo en este receso, suma 21 puntos y hace cinco partidos que no gana (con una derrota y cuatro empates seguidos). En tanto que el Ciruja acumula 23 unidades, está en la Zona de Reducido y no triunfa desde hace seis encuentros (cuatro igualdades y dos caídas).

Primera Nacional – Fecha 19

Sábado 4 de julio

15 Colegiales - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

15.30 Almagro - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

15.30 Almirante Brown - Los Andes

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

15.30 Defensores de Belgrano - Deportivo Morón

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

15.30 Nueva Chicago - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

15.30 Temperley - Tristán Suárez

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

16 Ciudad de Bolívar - Godoy Cruz (Mendoza), en estadio Municipal de Bolívar

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

18 Quilmes A.C. - Atlanta

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Domingo 5 de julio

15 Deportivo Madryn - Colón

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

15 Estudiantes - Racing (Córdoba)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Erick Grunmann

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

15.30 Chaco For Ever - Acassuso

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

15.30 Ferro Carril Oeste - San Telmo

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

15.30 Patronato - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Franco Rioja

16 F.C. Midland - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

16 Mitre (Santiago del Estero) - All Boys

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile

16 San Martín (San Juan) - Chacarita Juniors

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

16.30 Central Norte (Salta) - San Miguel, en Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

16.30 Deportivo Maipú (Mendoza) - Agropecuario Argentino

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Nelson Bejas