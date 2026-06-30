Violencia en la APB: Recreativo y Olimpia tendrán que esperar para jugar el primer capítulo de la final

La primera final que debían protagonizar este martes Recreativo Bochas Club y el Club Atlético Olimpia por la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB) quedó postergada debido a los hechos de violencia que empañaron el deporte en los últimos días. La suspensión fue confirmada a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la casa madre del básquet local, pero responde a la postura de los árbitros.

“La Asociación Paranaense de Básquet informa que, en el marco de los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo durante un encuentro correspondiente a la categoría Liga Próximo U21, el Tribunal de Penas resolvió adoptar una serie de medidas provisorias mientras avanza la investigación de lo sucedido”, anunciaron desde la APB.

El episodio en cuestión –el tercero en este primer semestre– tuvo lugar en la primera final U21 entre el Centro Juventud Sionista y el Club Atlético Estudiantes, cuando un dirigente del CAE y miembro del Consejo Directivo e integrante del Protocolo de Seguridad creado recientemente para garantizar el accionar de los jueces.

“Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la suspensión provisoria de dos jugadores y un dirigente de una de las instituciones involucradas, quienes no podrán participar ni asistir a encuentros organizados la APB hasta que se dicte la resolución definitiva”, comunicó este martes la APB.

En ese sentido, se informó que “el Tribunal solicitó la ampliación de los informes arbitrales y requirió información complementaria a los clubes involucrados, con el objetivo de avanzar en la identificación de las personas que habrían participado de los hechos investigados”.

Por tal motivo, se informó la postergación del primer juego de la final entre el Bochas y el Azulgrana, que estaba previsto para este martes en el gimnasio de calle Italia. “En este contexto, y como parte de las acciones institucionales dispuestas para abordar la situación, la APB resolvió suspender el partido correspondiente al primer juego de la final de la Primera A entre Recreativo y Olimpia, previsto para este martes 30 de junio”.

Y justificaron la decisión: “La medida fue adoptada de manera preventiva, con el objetivo de resguardar el normal desarrollo de la competencia, garantizar las condiciones necesarias para todos los protagonistas y permitir que durante la jornada se lleven adelante las reuniones previstas entre la Asociación, los clubes y el cuerpo arbitral”.

De todas maneras, se informó desde la Asociación de Árbitros de Básquetbol Argentino (AAAB) Filial Paraná que hasta el próximo lunes 6 de julio no habrá designaciones arbitrales para los partidos, hasta tanto no se resuelva cómo continuar tras la agresión por la espalda al árbitro Claudio Páez de parte de una persona de apellido Smith vinculada al CAE y al cumplimiento del protocolo de seguridad.

“Cabe señalar que, para el encuentro mencionado, se había implementado un protocolo de seguridad del cual el Sr. Smith —posterior agresor del árbitro Páez— formaba parte, teniendo como función colaborar con la protección y el normal desarrollo de la tarea arbitral. Lejos de cumplir con la responsabilidad asumida, terminó protagonizando el hecho de violencia, desvirtuando por completo el objetivo del mencionado protocolo”, señala uno de los párrafos del escrito de la Asociación de Árbitros de Básquetbol Argentino (AAAB) Filial Paraná.

Las otras medidas de la APB:

La Asociación Paranaense de Básquet también anunció que, a pesar de lo sucedido el pasado sábado, se jugará el segundo punto de la final de la Liga Próximo entre Sionista y el CAE: “Respecto al segundo partido de la final de la Liga Próximo, que se disputará este miércoles en cancha de Estudiantes, el Tribunal dispuso expresamente la presencia de custodia policial para garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de los protagonistas”.

Asimismo anunciaron que este martes “continuarán las reuniones entre la APB, clubes y árbitros, con el objeto de analizar la continuidad de la competencia, definir los pasos a seguir y trabajar en conjunto para volver a la normalidad institucional y deportiva”.

Cabe destacar que éste es el segundo comunicado de la APB en menos de 24 horas, ya que el primero informó el principio de las reuniones entre su Mesa Directiva, árbitros y delegados de los clubes.

“La APB acompaña las medidas adoptadas por el Tribunal de Penas y reafirma su más enérgico repudio a cualquier hecho de violencia dentro o fuera de la cancha. Nuestro deporte debe desarrollarse en un ámbito de respeto, convivencia y responsabilidad, por lo que no se tolerarán conducta que atenten contra esos valores”, concluyó.

El comunicado de los árbitros a la APB

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el propósito de informar la situación de extrema gravedad suscitada a raíz de los hechos de violencia ocurridos el día de ayer durante el encuentro disputado entre Centro Juventud Sionista y Club Atlético Estudiantes, correspondiente a la categoría U21, en el cual un delegado e integrante del Consejo Directivo agredió físicamente por la espalda a un árbitro del encuentro.

Este lamentable episodio se suma al hecho de violencia registrado días atrás en las instalaciones del Club Unión de Crespo, evidenciando una preocupante escalada de situaciones que atentan contra la integridad física y la seguridad de los árbitros.Cabe señalar que, para el encuentro mencionado, se había implementado un protocolo de seguridad del cual el Sr. Smith —posterior agresor del árbitro Páez— formaba parte, teniendo como función colaborar con la protección y el normal desarrollo de la tarea arbitral. Lejos de cumplir con la responsabilidad asumida, terminó protagonizando el hecho de violencia, desvirtuando por completo el objetivo del mencionado protocolo.

En virtud de lo expuesto, informamos que, en forma conjunta, la Asociación de Árbitros de Básquetbol Argentino (AAAB) Filial Paraná y el Colegio de Árbitros de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) han resuelto no designar árbitros para ningún encuentro organizado por la APB hasta el día lunes 6 de julio inclusive.

Asimismo, manifestamos nuestra total predisposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan erradicar la violencia de los escenarios deportivos y restablecer las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las competencias.

Finalmente, informamos que el cuerpo arbitral se encuentra en estado de asamblea permanente y dispuesto a recibir, analizar y evaluar toda propuesta concreta tendiente a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de la labor arbitral dentro del ámbito de la Asociación.