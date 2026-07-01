Bélgica perdía con Senegal, lo empató en el final y festejó en la agonía del tiempo suplementario

Los europeos se impusieron ante los africanos luego de perder 2 a 0 y empatarlo sobre la hora.

Bélgica perdía por dos goles de diferencia, pero logró empatarlo en el cierre del partido y lo ganó en la prórroga ante Senegal por 3 a 2 y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Este miércoles en Seattle, Estados Unidos, los europeos se impusieron cuando parecía que el trámite se definiría por penales.

Los africanos tuvieron un gran arranque. De hecho, dominaron el encuentro con llegadas de mucho peligro. Es así que Habib Diarra (24′) logró abrir la cuenta tras un rebote en el palo de Thibaut Courtois, El atacante solo tuvo que empujar el esférico para hacer saltar de emoción a compañeros y aficionados.

El inicio del segundo tiempo fue similar para Senegal. Es por ello que consiguieron el 2-0 parcial apenas a los 51′. Esta vez Ismaila Sarr realizó un genial control de pecho en el corazón del área de Bélgica y sacó un tremendo remate de pierna derecha imposible para el portero de Real Madrid.

Hasta aquí todo hacía pensar que los senegaleses tenían el resultado en el bolsillo. Pero los belgas realizaron cambios: se fueron jugadores como Jeremy Doku y Kevin De Bruyne. Y todo comenzó a cambiar. Romelu Lukaku, que entró desde el banco de suplentes, logró el descuento a los 86′ y tres minutos más tarde, Youri Tielemans, puso el empate agónico.

Así las cosas, y con un Bélgica motivado por lo que había hecho, el encuentro se fue a los suplementarios. Pero recién en la última acción, a nada de la tanda de penales, el árbitro revisó una falta en el VAR y decretó la pena máxima a favor de los belgas.

Youri Tielemans se paró frente a la pelota y cruzó su remate para celebrar su doblete para remontada de Bélgica, que ahora debe esperar el resultado de Estados Unidos y Bosnia para conocer a su rival en octavos de final del Mundial 2026, señala Infobae.