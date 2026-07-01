Extienden convocatoria para la 8va edición del premio Fundación River

Fundación River Plate, en conjunto con adidas, ha dado inicio a una nueva edición del concurso destinado a clubes de barrio y organizaciones de todo el país que buscan concretar obras de infraestructura con impacto social. Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer a los clubes como espacios de desarrollo, encuentro y aprendizaje para niños, niñas y adolescentes.

Cabe destacar que en las siete anteriores, el Premio recibió 4.235 postulaciones y permitió concretar obras que transformaron la realidad de miles de niños, niñas y jóvenes.

Detalles de la convocatoria y beneficios

Las organizaciones interesadas en participar podrán presentar sus proyectos hasta el 8 de julio a través del sitio web oficial de la fundación. En la propuesta, deberán detallar la historia de la institución, la comunidad en la que trabajan, la acción que proponen y la obra que desean llevar a cabo.

Para esta edición, el proyecto que resulte ganador recibirá la suma de $30.000.000 destinada a la reforma o construcción edilicia de su club. Asimismo, las instituciones que alcancen el segundo y tercer puesto recibirán material deportivo y bolsones de pelotas como reconocimiento a su labor.

Proceso de selección

Una vez finalizado el periodo de inscripción, un jurado de honor, compuesto por referentes del ámbito deportivo, académico y social, se encargará de evaluar las postulaciones, priorizando el impacto comunitario de cada iniciativa. De este proceso surgirán tres proyectos finalistas, y el ganador definitivo será elegido mediante una votación abierta al público.





En esta nueva edición, el jurado estará integrado por Javier Saviola (exfutbolista profesional), Gabriela Sabatini (extenista profesional), Pablo Lamo (General Manager de adidas), Francisco Morello (Director Legal & Compliance de adidas), Gonzalo Bonadeo (periodista deportivo), Agostina Scalise (periodista deportiva), Carla Pereyra (Embajadora de Fundación Atlético de Madrid), Mónica Santino (referente del deporte social) y Zulma Sarasola (vicepresidenta de Club Villa Unión, ganador del concurso 2025).

Felipe Llorente: “Buscamos acompañar a quienes trabajan para generar más oportunidades a través del deporte”

El presidente de la Fundación River Plate, Felipe Llorente, destacó la meta que persigue el Premio, mientras reciben aun proyecto de instituciones de todo el país. "Creemos que los clubes son espacios fundamentales para el desarrollo de las comunidades. A través de este Premio buscamos acompañar a quienes todos los días trabajan para generar más oportunidades a través del deporte, promoviendo entornos de encuentro, aprendizaje e inclusión para niños, niñas y jóvenes. Cada proyecto representa el compromiso de personas que dedican su tiempo y esfuerzo a fortalecer a sus instituciones y a transformar positivamente la realidad de su comunidad", sostuvo.

Por su parte, el Director Legal y presidente del comité de impacto social en adidas, Francisco Morello, manifestó: "Es un privilegio para adidas acompañar, un año más, esta iniciativa junto a Fundación River Plate. Ser parte de este proceso nos permite acercarnos a historias que inspiran y nos recuerdan por qué creemos tanto que a través del deporte podemos cambiar vidas. Detrás de cada proyecto hay personas que, con enorme dedicación y compromiso, impulsan acciones que fortalecen a sus comunidades. Conocer esas historias, escucharlas y reconocer su trabajo es una experiencia enriquecedora que nos motiva a seguir apoyando iniciativas que reflejan los valores que compartimos como marca”.

Sobre la fundación River Plate

Fundación River Plate trabaja desde hace 13 años alentando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social.