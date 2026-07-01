Fútbol: Atlético Paraná y Patronato definirán al campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná y Patronato definirán en la noche de este miércoles al campeón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santa Fe. el encuentro se jugará desde las 20.30, en el Estadio Pedro Mutio de barrio San Martín, en la capital entrerriana.

El elenco dueño de casa llega con una leve ventaja a los segundos 90 minutos, es que en el duelo de ida contó con un Juan Ignacio Mitre inspirado y anotó los dos goles del Decano, en el Grella, para meterle toda la presión al Rojinegro en la revancha.

El Santo justamente, el campeón defensor, anotó un gol en la ida, a través de Bartolomé Velázquez, como para no quedar tan lejos en el marcador, sin embargo, no pudo hacer valer su localía y cayó ante el rival de toda la vida.

La revancha promete, al menos en la previa, un partido de dientes apretados, con la obligación del Rojinegro de salir a dar vuelta la historia para no perder el cetro. El Rojiblanco, en cambio, cuenta con una ventaja que le permitirá, hasta con un empate, dar la vuelta olímpica.