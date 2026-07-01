Liga Federal de Básquet: Sionista venció a Caza y Pesca y manda en la llave

Sionista venció a Caza y Pesca y se puso arriba en la llave Interconferencia de la Liga Federal de Básquet.

Sionista ganó por 95 a 77 y se puso 1 a 0 en su mano a mano ante Caza y Pesca de Don Torcuato en una de las llaves de playoffs de Interconferencia de la Liga Federal de Básquet. El conjunto de Paraná quedó 1 a 0 en el mano a mano y el sábado venidero irá por otra victoria, de visitante, para barrer la serie.

Sionista justificó su triunfo a partir de un gran segundo tiempo, en el que dominó, jugó a gran nivel y se hizo cargo de las acciones. Tras quedar 45 a 38 abajo en el primer tiempo, los dirigidos por Santiago Vesco fueron contundentes en ofensiva, dieron vuelta el partido y ganar con amplitud.

Un parcial de 30 a 17 en el tercer cuarto y de 27 a 15 en el último cuarto fue el principal argumento para ganar el pleito, consigna Paraná Deportes.

Victor Bender con 24 puntos, Nicolás Guaita con 21 tantos y Arik Levin con 19 unidades y cinco asistencias fueron los hombres desequilibrantes en el ganador. Brian Osuna con 19 puntos y Leandro Quarroz con 17 los mejores de la visita.

Este sábado continúa la llave en Don Torcuato, donde Sionista irá por la victoria que lo deposite en la siguiente instancia de la Liga Federal de Básquet. En caso de caer derrotado, el día siguiente, en el mismo escenario, se disputará el último encuentro para definir el clasificado.