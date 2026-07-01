Murió una leyenda del básquet de Santa Fe: el “Húngaro” Crespi

El básquetbol de la región está de luto. Es que el Húngaro (también apodado Mago) Ricardo Ángel Crespi se fue a picar la anarajada al cielo. A los 89 años se fue un deportista que marcó un antes y después en la disciplina. Desde su querido Gimnasia y Esgrima rompió todos los moldes, marcó el camino, dejó la hoja de ruta para las generaciones futuras.

“Mirá que tenías que jugar bien en serio para salir en la Revista El Gráfico”, era un comentario indiscutible de esos tiempos tiernos. Símbolo eterno de Gimnasia y abanderado del básquetbol de Santa Fe, el Húngaro marcó un época, un estilo y una forma inmejorable de vivir el deporte.

Su trayectoria

El Mago Crespi fue el armador de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe de la Vera Cruz, el club de toda su vida, vencedor de los Campeonatos Juveniles "Presidente Juan Perón" y luego primer triunfador de cadetes con la selección de Santa Fe, ambos en 1954, señala El Litoral.

Entonces fue su primera mención en el semanario El Gráfico, la revista semanal señalaba que "es hombre de garra y fuerza mental, que es la que más vale para triunfar".

En esa etapa de gloria del deporte argentino, el catedrático Jorge Hugo Canavesi (DT de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, bicampeón mundial de 1950 en el Luna Park de Buenos Aires y en 1953 en Dortmund, Alemania, ganador del Torneo Interuniversitario) convocó a cuatro de esta provincia, los dos Cocos, Crespi y Juan Luis Sabatini y el tucumano Julio Ponce Aragón (Gimnasia y Esgrima) y Miguel Chacón (Newell’s de Rosario).