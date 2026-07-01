TRL: Estudiantes y Rowing jugarán más temprano por el partido de “Los Pumas”

El Albinegro, líder del Top 10, recibirá a CRAI en el marco de la novena fecha.

La novena jornada marca el cierre de la primera rueda del Top 10, un punto de inflexión para las aspiraciones de los clubes entrerrianos. El Club Atlético Estudiantes (CAE), líder con 31 puntos, afrontará en Paraná un duelo clave ante el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), encuentro que además contará con televisación. Por su parte, el Paraná Rowing Club buscará recuperar terreno en su visita a Rosario frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER).

El cambio de horario implementado para este sábado, fijando los inicios a las 14.15, responde a la presentación de Los Pumas ante Escocia por la primera fecha del Nations Championship, previsto para el mismo sábado a las 16.10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En el plano estadístico, la tabla de posiciones refleja una lucha encarnizada en la zona alta. Estudiantes se mantiene en la cima, seguido de cerca por Santa Fe RC y Duendes RC, lo que otorga a esta última fecha de la rueda inicial un carácter definitorio para consolidar las aspiraciones de cara a la etapa de playoffs.

La competencia en el Segundo Estamento, con Logaritmo liderando con 34 unidades, completa un panorama de alta exigencia donde cada punto resulta determinante para la estructura final del campeonato. La gestión de este fin de semana será, por tanto, una prueba tanto física como de organización estratégica para los clubes de la región.

TOP 10

Jockey (Rosario) – Universitario (Rosario) (Juan I. Vega)

Duendes RC – Jockey (Venado Tuerto)

(Mateo Ciaccio – Santa Fe)

Estudiantes – CRAI (Joaquín Zapata – Santa Fe) (Televisado)

GER – Rowing (Carlos Poggi – Rosario)

Santa Fe RC – Old Resian (Juan Moyano – Entre Ríos)

Posiciones: Estudiantes 31; Santa Fe RC 27; Duendes RC 25; GER 24; CRAI 23; Jockey (Rosario) 19; Rowing 18; Universitario (Rosario) 17; Old Resian 13; Jockey (Venado Tuerto) 12.

Segunda División

Universitario (Santa Fe) – Provincial (Facundo Puntillo – Santa Fe)

Alma Juniors – Logaritmo (Alfredo Fun – Santa Fe)

Tilcara – Gimnasia (P) (Fernando Sánchez – Entre Ríos)

Cha Roga Club – Los Pampas (Nicolás Barraza – Santa Fe)

Posiciones: Logaritmo 34; CRAR 27; Alma Juniors, Los Caranchos y Provincial 26; Universitario (Santa Fe) 25; Tilcara 14; Los Pampas 12; Regatas & Belgrano (San Nicolás) 11; La Salle 8; Gimnasia (P) 7 y Cha Roga Club 0,