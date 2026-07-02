Atlético Paraná venció a Patronato y levantó la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná le ganó a Patronato y se quedó con la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. Foto: Prensa Paraná.

Atlético Paraná le ganó por 2 a 1 a Patronato (global de 4 a 2) y se quedó con la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe.

Enzo Galli abrió el marcador para el Santo en el Estadio Pedro Mutio, pero el Rojiblanco lo dio vuelta con las conquistas de Ignacio Mitre, autor de los dos goles en la id, y Josúe Correa.

La historia arrancó parejo en el Mutio, Patronato con la necesidad de anotar para empardar la historia, de todos modos, el local logró desnivelar la historia, aunque el gol fue anulado por falta al golero de Patrón, Matías Caballero.

De tanto ir, el Santo llegó el empate, en el global, a través de Enzo Galli que desniveló la historia. Así se fueron al descanso.

En el complemento, Atlético Paraná mostró otra imagen y fue por el empate. Lo alcanzó a través de Juan Ignacio Mitre, quien venía de marcar los dos goles en los primeros 90 minutos.

Ya en el final, Josué Correa ganó de cabeza y estableció el 2-1 final en el marcador para de esa manera sentenciar la historia y dejar el global 4 a 2 a su favor.

De esta manera, el Gato paranaense le arrebató el cetro a Patronato, ganador de la primera edición, y ratificó la supremacía, hasta el momento, de los equipos de la Liga Paranaense de Fútbol.