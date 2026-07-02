Básquet asociativo: los árbitros aceptaron el nuevo protocolo de Seguridad y comenzará la final

Recreativo recibirá a Olimpia en el inicio de la serie final del Torneo Apertura de la APB.

La Asociación de Árbitros de Básquetbol Argentino (AAAB) Filial Paraná aceptó la propuesta de la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB) y, de este modo, volverá la actividad en el Torneo Apertura asociativo.

Tras el hecho de violencia en el partido U21 entre Sionista y Estudiantes y luego de la determinación de los árbitros de no realizar designaciones hasta tanto no se llegue a un acuerdo sobre cómo garantizar el trabajo de los jueces, el básquetbol local vuelve al ruedo.

Es así que los jueces aceptaron el nuevo protocolo de seguridad propuesto por la APB y ante ello se reprogramaron los partidos de la final entre Recreativo y Olimpia.

De este modo, este jueves comenzará la llave decisiva del Torneo Apertura con con el primer choque en cancha del Bochas. Es de recordar que llave está pautada al mejor de tres encuentros, señala Paraná Deportes.

El cronograma de la llave final

JUEGO 1

Jueves 2 de julio, a las 21, en cancha de Recreativo.

JUEGO 2

Sábado 4 de julio, a las 20, en cancha de Olimpia.

JUEGO 3 (de ser necesario)

Martes 5 de julio, a las 21, en cancha de Recreativo.