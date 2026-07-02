Básquet: “Matute” Solanas continuará en Quimsa

Matías Solanas seguirá una temporada más en Quimsa de Santiago del Estero.

El basquetbolista paranaense Matías Solanas, renovó con Quimsa de Santiago del Estero y seguirá ligado a la institución por una temporada más en la Liga Nacional de Básquet. El perimetral, de 27 años, seguirá en la Fusión que tendrá competencia a nivel nacional e internacional.

Solanas, escolta de 1.93 metros, promedió 7.5 puntos (37% triples) y 1.4 asistencias en la pasada temporada en la LNB en la que terminó segundo.

Matute es el segundo jugador confirmado en el equipo de Lucas Victoriano y luego de conocer la noticia, Solanas comentó: “Estoy muy contento de volver al club una temporada más y con muchas ganas de que sea una gran temporada”.