Cambio de planificación: Argentina viajó a Miami un día antes de lo previsto

Argentina ya se instaló en Miami a la espera del partido de este viernes frente a Cabo Verde.

La cuenta regresiva para el primer partido de eliminación directa ya está en marcha. Tras un cambio en la planificación original, este miércoles la selección argentina completó su última práctica en Kansas y más tarde viajó a Miami, donde el viernes enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Fue el último ensayo del plantel antes de cambiar de sede y una buena oportunidad para que Lionel Scaloni termine de definir la formación titular. La delegación ya se instaló en Miami, ciudad en la que afrontará la recta final de la preparación antes del compromiso en el Hard Rock Stadium.

El cronograma, entonces, presentó una modificación respecto al plan inicial. En un principio estaba previsto que Argentina viajara un día antes del partido, pero finalmente se decidió mantener un entrenamiento más en Kansas antes de trasladarse a Florida, en línea con la rutina que viene sosteniendo desde el comienzo del Mundial. De esa manera, la Albiceleste vuelve a priorizar la estabilidad logística y recién cambia de sede una vez finalizados los trabajos futbolísticos.

El jueves, ya en Miami, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni comandará la última práctica antes de jugar el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario donde Argentina ganó la Copa América en 2024 y que trae recuerdos especiales para la delegación.