En Paraná, Argentina +60 jugará un triangular amistoso antes del Mundial IMC

El plantel argentino +60 jugará un triangular el 9 y 10 de julio en el sintético del PRC.

Antes de participar del Mundial IMC en Braaschaat, Bélgica, la selección argentina femenina +60 de hockey sobre césped cerrará su preparación un triangular amistoso el 9 y 10 de julio. La actividad, que contará con la participación de Universitario de Rosario y el anfitrión Invitación Paraná, pondrá en juego la Copa Paraná Máster y se llevará a cabo en el sintético del Paraná Rowing Club.

“La gira de Argentina +60 en Paraná es un poco el cierre del proceso de este equipo que viene trabajando desde febrero. Se dividieron en el mundial IMC allá por abril y se trabaja todos los domingos, hay entrenamientos”, contó Cristina Aranguren, ex jugadora del Club Atlético Estudiantes y capitana del seleccionado Albiceleste.

El elenco argentino “es un equipo conformado a nivel nacional” y reúne jugadoras de distintos puntos del país: Mendoza, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, La Plata y Quilmes también están representadas como Paraná, la ciudad natal de Aranguren.

La International Masters Cup (IMC) se llevará a cabo del 6 al 16 de agosto en Braaschaat, Bélgica, y Países Bajos, y estará destinado para las categorías de veteranos y veteranas (+35 a +70). Allí, los planteles argentinos buscarán mejorar el subcampeonato logrado en Auckland, Nueva Zelanda.

“Eligieron Paraná porque queríamos concentrar juntas y se hizo un pedido de la propuesta al Paraná Rowing Club, porque necesitamos que sea el sintético de agua, ya que el Mundial se juega en ese tipo de cancha”, contó la entrerriana que lidera al plantel de la categoría +60.





“En cuanto mi rol en el equipo, soy jugadora y las compañeras me eligieron como capitana. Es un honor eso y que venga el equipo de Buenos Aires, más que nada porque la mayoría de las jugadoras son de acá”, destacó.

Acerca del certamen, Aranguren explicó cómo se distribuyen las competencias en el calendario internacional: “Se hace un año Panamericano, al otro año Mundial. Se hace desde la categoría + 35 hasta +70. Argentina representa desde +35 hasta +65 y tiene varios equipos según las categorías”.

Cronograma de actividades:

9 de julio:

15: Entrenamiento Máster

16.15: Universitario – Argentina +60

10 de julio:

9: Invitación Paraná – Universitario

11: Argentina +60 – Invitación Paraná

13: Almuerzo colectivo de todos los participantes.

Fuente: Prensa FEH