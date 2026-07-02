“Estamos ilusionados como todo el mundo, pero tenemos un rival al que respetar”, avisó Lionel Scaloni

En la previa del compromiso de los 16avos de final, el entrenador Lionel Scaloni analizó al próximo rival de la selección argentina de fútbol y advirtió que Cabo Verde “es un buen equipo” que “no ha perdido” en esta Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

“Estamos ilusionados como todo el mundo, pero tenemos un rival al que respetar”, aseguró el director técnico. "Cabo Verde es un equipo que no ha perdido, y con Arabia (Saudita) incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival”, aseguró.

En conferencia de prensa, el DT nacido en Pujato, Santa Fe, dejó en claro la instancia que juega la Albiceleste ante los africanos, que vienen de empatar con España, Uruguay y los saudíes. “El que pierde se vuelve, y eso lo tenemos en cuenta. Se están viendo partidos muy parejos. No va a ser fácil”, señaló.

Consultado por el apoyo de los hinchas argentinos en Miami, Scaloni respondió: “Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. A nosotros ese apoyo nos encanta, nos da algo más. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta, eso es más que evidente”.

Y añadió: “Para nosotros, nunca el apoyo de la gente es una presión, sino un refuerzo. Ojalá se lleven una alegría”.

Sobre el funcionamiento de la selección argentina, el Gringo explicó: “El equipo genera muchas situaciones. Leo (Messi) además de un gran jugador es uno de los delanteros del equipo. Intentamos que todos conviertan, pero lo importante es lo que venimos generando”.

Sin dar a conocer el equipo que jugará este viernes desde las 19 (hora argentina), el DT manifestó: "Todos sienten las ganas de jugar, de responderle a la gente adentro de la cancha. Cada jugador soñó de chiquito con este momento”.

Por último, Scaloni reconoció que "quizá hubiera sido mejor jugarlo a la noche por el calor, pero la temperatura es para los dos”. Y solicitó: “No nos quejamos de eso".