Florencia Losada: “Siempre es un orgullo poder representar a la selección”

Tras obtener la medalla de bronce en la AmeriCup de Irapuato, México, y conseguir la clasificación al Mundial U19 en China, la entrerriana Florencia Losada valoró la experiencia con la selección argentina femenina de básquetbol U18. “Nos fuimos del torneo con los objetivos más que cumplidos”, indicó la jugadora de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

“El principal era conseguir un cupo para el Mundial U19 en China, y el siguiente era poder dejar a la Argentina en lo más alto; cumplimos ambos y también tuvimos la oportunidad de competir con potencias del básquet a nivel mundial, como Canadá que no es nada fácil", afirmó Y añadió: "Fue un excelente torneo. Siempre es un orgullo poder representar a la selección, así que muy feliz".

Florencia fue una de las dos jugadoras 2010 de todo el equipo, cumplirá sus 16 años recién en septiembre: "Sinceramente, al igual que el año pasado, no estaba en mis planes quedar en esta camada. Lo tomo con la misma responsabilidad de siempre y, sobre todo, disfrutando; el hecho de jugar y aprender de chicas más grandes", comentó en relación a esto.

En el torneo Argentina cayó de entrada aunque se recompuso y obtuvo muy buenas victorias hasta llegar a semifinales. "Sabíamos que el primer partido iba a ser un rival durísimo, pero también que nuestro torneo arrancaba al día siguiente contra Paraguay, así que cambiamos el chip rápido; sabíamos que podía pasar, seguimos con la cabeza fría y fuimos para adelante, y así pudimos tener partidos muy buenos", remarcó.

Respecto del grupo con el que vivió esta experiencia y su relación con las compañeras, contó: "El grupo la verdad que hermoso, había mucha unión tanto fuera como dentro de la cancha y creo que fue uno de los factores que hizo que nos vaya tan bien. No es poco en un AmeriCup poder sacar tanta diferencia en el tanteador, sacando a Estados Unidos y Canadá. Tuvimos una gran diferencia a favor muy positiva para Argentina; yo creo que compartir tanto juntas, se podría decir que como decimos nosotras, se formó una familia, así que muy feliz de poder pertenecer a este grupo", agregó.

Este es el segundo bronce para Losada con esta camada de la selección que en noviembre de 2024 festejó en el Sudamericano U15 de Venezuela. "Ya de por sí poder ponerme la camiseta de la Argentina y representarla es un orgullo y una felicidad inmensa que creo que no se puede describir. Siempre estuvo dentro de mis sueños poder colgarme una medalla con la camiseta más linda, creo que la palabra feliz se queda corta", finalizó.

La medalla de bronce se aseguró con el triunfo 73-49 ante Venezuela. En semifinales, el elenco nacional que dirigió Paula Budini cayó frente a Canadá 64-52. En la Fase Grupos, la Albiceleste debutó con derrota frente a Estados Unidos pero luego hilvanó victorias consecutivas ante Paraguay y México; mientras que en Cuartos venció a República Dominicana y ahí selló su clasificación al Mundial U19 de Chengdu, China 2027.

Prensa Rocamora