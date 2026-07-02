Juan Siemienczuk realizará entrenamientos durante las vacaciones de invierno

Con el objetivo de brindar un espacio de formación y desarrollo para jóvenes jugadores, el entrenador Juan Siemienczuk llevará adelante un ciclo de entrenamientos de invierno durante el receso escolar.

La propuesta se desarrollará todos los días en las instalaciones del Club Talleres (Yrigoyen 593), de lunes a viernes con dos turnos disponibles (15 y 16.15), y estará destinada a jugadores y jugadoras de 12 a 18 años.

La iniciativa busca ofrecer una oportunidad para que los participantes continúen su progreso deportivo durante las vacaciones, a través de sesiones de entrenamiento enfocadas en la mejora técnica, la comprensión del juego y el desarrollo integral del jugador.

“Durante estas vacaciones queremos generar un espacio de aprendizaje y crecimiento. Vamos a poner especial foco en los fundamentos individuales, en la toma de decisiones y en diferentes conceptos tácticos. La idea es ofrecer herramientas que les permitan seguir evolucionando dentro de un básquetbol moderno e integral, donde el entrenamiento contribuya a formar mejores jugadores”, expresó el coach.

Los interesados en participar o recibir mayor información pueden comunicarse al 343 188 187 o a través de las redes sociales del entrenador.