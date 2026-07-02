Mariano Werner probó en La Plata con la atenta mirada de la ACTC

El piloto paranaense Mariano Werner realizó este jueves su primera prueba del año sobre su Ford Mustang y ajustó detalles con miras a la próxima fecha del Turismo Carretera, prevista para el 11 y 12 de julio en Posadas, Misiones.

El ensayo contó con la presencia del gerente técnico de la ACTC, Alejandro Iuliano. Sobre la unidad del entrerriano se probaron algunos elementos y configuraciones aerodinámicas en la parte delantera que entrarían en vigencia luego de la próxima fecha en Posadas.

El ensayo de Werner comenzó muy temprano por la mañana y terminó pasadas las 18, cuando ya no quedaba luz solar sobre el autódromo “Roberto Mouras”. En la primera parte de la jornada se trabajó en el “kilómetro” evaluando aspectos aerodinámicos. Como parte del plan de trabajo se testearon elementos y configuraciones en la trompa del Ford.

La Técnica se llevó los datos recabados con la adquisición de datos para analizar qué opción será la adecuada para mejorar la carga aerodinámica de los Mustang, con la idea de que sean competitivos en la instancia decisiva del torneo, consigna Solo TC.

Cabe destacar que Werner trabaja con su equipo en un nuevo Ford Mustang que buscará poner en pista antes de la culminación de la Etapa Regular. Si bien ganó en Termas de Río Hondo, los resultados y rendimientos son dispares y el flamante auto asoma como una gran ilusión.

Werner ya tiene la victoria y se ubica 11° en el campeonato, a 52 unidades del líder Jonatan Castellano.