Rodrigo De Paul: "Ser campeón del mundo te hace llegar más curtido y con experiencia"

El mediocampista también habló en conferencia de prensa antes del duelo de 16avos de final.

Uno de los protagonistas de la selección argentina de fútbol que habló este jueves en conferencia de prensa fue Rodrigo De Paul, quien palpitó la previa del compromiso por los 16avos de final de la Copa del Mundo y dejó un claro mensaje, al igual que su entrenador Lionel Scaloni:"Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está".

En una sala llena de periodistas, el mediocampista destacó: “Lo más importante es cómo representamos a la Selección Argentina”. Y subrayó: "Intentamos no renunciar a nuestra idea, pero siempre hay lugar para algún cambio si es que hay que acomodar en base al rival”.

Por otra parte, el exvolante de Racing indicó que "cada selección tiene puntos altos y puntos más bajos. El mediocampo no define los partidos pero puede direccionarlo para un lado o para el otro".

Consultado por la ambición del plantel argentino, el Motorcito avisó: "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar". Y agregó que "ser campeón del mundo te hace llegar un poco más curtido y experiencia", pero la ambición sigue siendo la misma. “La felicidad es efímera, todo pasa y la vida sigue. Tomamos todo con la responsabilidad que se merece”, añadió.

También opinó del capitán Lionel Messi, con quien comparte plantel en Inter de Miami (Major League Soccer) y subrayó: “Siempre espero lo mejor de Leo (Messi), lo máximo. Es el mejor de la historia”. En otro pasaje de la conferencia, reconoció: "Me considero un afortunado por la amistad que tengo con Leo (Messi)".

En ese sentido, De Paul habló de la misión del resto del equipo: “Nosotros tenemos la responsabilidad de rodear a Leo y darles las herramientas necesarias para que él brille”. Y sumó: "Hay que disfrutar de Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos”.

Sobre Cabo Verde, el adversario de los 16avos de final del Mundial, indicó: “Nos tocó un rival que hizo las cosas muy bien en fase de grupos, no es fácil jugar contra las selecciones que jugaron”. Y completó: “El partido de mañana es muy importante para nosotros, hay que afrontarlo con responsabilidad”.

Acerca de su rol como uno de los referentes del plantel, De Paul manifestó: “La poca o mucha experiencia que tengo la trato de transmitir a mi manera”.

También habló de la relevancia de Lionel Scaloni en su carrera y las enseñanzas que le dejó. "Scaloni me enseñó un montón de cosas. Pero lo más importante que nos dijo es que no somos jugadores de fútbol, sino que somos personas que juegan al fútbol. Con sentimientos, problemas y todo lo que eso conlleva", señaló.

"No es fácil llegar a cumplir un sueño y, durante ese camino, hay cosas más lindas incluso que el propio sueño”, agregó al referirse a las metas cumplidas.

Para finalizar, el futbolista con pasado en el Atlético Madrid y Udinese de Italia, advirtió:"Nosotros no nos vamos a guardar nada cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección Argentina".