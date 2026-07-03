Básquet asociativo: Recreativo le ganó a Olimpia y se acomodó al frente en la final

Recreativo se hizo fuerte en su cancha y venció a Olimpia en la primera final del Apertura de la APB.

En su cancha, Recreativo le ganó por 76 a 69 a Olimpia y se puso arriba en la serie final del Torneo Apertura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Bochas fue mejor que su rival y ahora le trasladó la presión al CAO que deberá ganar en su gimnasia para forzar la llave a un tercer y decisivo partido.

Facundo Mackinnon fue el jugador destacado del primer choque. El jugador de Recre anotó 19 puntos y tomó 14 rebotes para finalizar con 30 de valoración. Estuvo muy bien acompañado por Juan Krapp con 15 unidades y cinco asistencias, además de Alan Guanco y Francisco Frávega con 12 tantos cada uno.

En la visita, en tanto, Nicolás Agasse registró 18 puntos, Lautaro Vilotta 16 tantos y Valentín Sánchez 14 unidades, señala Paraná Deportes.

Las acciones

Olimpia tuvo un gran arranque de partido, pero después perdió consistencia. Arrancó arriba 24 a 14 en el primer cuarto, con eficacia, movilidad y buen juego.

No obstante, Recreativo corrigió el rumbo en el momento exacto, dio vuelta el partido y manejó el trámite con autoridad. En el segundo cuarto metió un parcial de 21 a 10 que fue clave para apagar la confianza del rival (35 a 34 el primer tiempo).

Ese envión también le sirvió para alejarse en el marcador. Un 30 a 21 en el tercer chico lo vistió como dueño del partido. Es cierto que, sobre el final del encuentro, Olimpia apretó y casi sobre el cierre achicó.

La visita reaccionó tarde porque Recreativo ya tenía el encuentro a su merced. El sábado se juega la revancha en Olimpia.