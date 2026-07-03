Colapinto clasificó en el puesto 14 para el Sprint en Silverstone

El piloto argentino Franco Colapinto culminó decimocuarto en la clasificación para el Sprint de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputa en el circuito de Silverstone y corresponde a la novena fecha de la temporada 2026. Lewis Hamilton fue el más veloz de la tanda y aventajó tantó a Andrea Kimi Antonelli como a Max Verstappen.

En la SQ1, Colapinto hizo un primer intento de 1:31.017 y se colocó 14º. El bonaerense mejoró en una nueva vuelta con 1:30.894 y mantuvo su lugar, aunque luego cayó al puesto 15 debido al ascenso de Alex Albon. Hamilton fue el más veloz con 1:29.273, escoltado por Charles Leclerc e Isack Hadjar.

Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll quedaron eliminador en el corte inicial.

En la SQ2, Franco consiguió un registro de 1:29.983 en su única vuelta rápida para meterse 14, sin la posibilidad del llegar al último corte. El piloto de Pilar quedó a 1s236 del 1:28.747 con el que Hamilton volvió a comandar las acciones. Andrea Kimi Antonelli y Leclerc secundaron el más veloz.

Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Colapinto, Carlos Sainz y Albon no avanzaron a la definición, informa Carburando.

En SQ3, Hamilton mantuvo la tendencia de los cortes anteriores y con un crono de 1:28.376 se quedó con la pole position para la carrera corta. El británico le sacó 11 milésimas a Antonelli y 321 a Max Verstappen. El top diez lo completaron Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Hadjar, Liam Lawson y Arvin Lindblad.

La actividad del GP de Gran Bretaña continuará este sábado a partir de las 8 con la puesta en marcha del Sprint, mientras que la clasificación para la carrera del domingo se realizará a las 12.