Con protagonismo del entrerriano “Licha” Martínez, Argentina logró un sufrido triunfo ante Cabo Verde

La selección argentina de fútbol derrotó por 3 a 2 a Cabo Verde y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. En el estadio Hard Rock de Miami, el defensor del título sufrió más de la cuenta para imponerse ante los africanos en un partido que tuvo una destacada labor del entrerriano Lisandro Martínez, autor del segundo gol y una asistencia en el primer tanto.

En el partido número 100 de Lionel Scaloni al frente del seleccionado, Argentina estuvo dos veces al frente del marcador. Sin embargo en ambas ocasiones le empataron y lo obligaron a hacer un esfuerzo extra en el tiempo suplementario para evitar la definición desde el punto del penal.

Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero convirtieron para el actual campeón del mundo, mientras que Deroy Duarte y Sindy López Cabral marcaron para el seleccionado de Cabo Verde, uno de los debutantes en esta Copa del Mundo.

Con un control soberbio y un remate al primer palo, Messi abrió la cuenta a los 28 minutos del primer tiempo tras una habilitación magistral del gualeyo Martínez y con la mínima ventaja ambos equipos se fueron a los vestuarios. Argentina dominó la pelota y el terreno de juego, pero le costó encontrar espacios para profundizar y, al ser previsible en sus ataque, no lastimó a un rival ordenado.

El rival, que venía de empatarle a España, Uruguay y Arabia Saudita, mostró poca ambición ofensiva, pero encontró ciertas flaquezas en la Argentina a la hora de defender cerca de su arco. Por derecha apareció Deroy Duarte, a los 14 del segundo, y aprovechó la pasividad Albiceleste para colocar el 1 a 1 parcial. Su definición pasó entre las piernas del entrerriano Martínez y dejó sin chances al Dibu.

Scaloni buscó cambiar la ecuación con algunos cambios (sacó a Lautaro Martínez y Thiago Almada por Julián Álvarez y Nicolás González), pero eso no se tradujo en situaciones de peligro. Salvo por las acciones individuales de Messi, siguió siendo un equipo previsible ante un rival que puso resistencia en su arquero Vozinha. En ese contexto, no extrañó que todo se defina en el tiempo extra.

Iban dos minutos del primer período suplementario y allí volvió a aparecer Lisandro Martínez, pero en una pelota detenida. El zaguero del Manchester United, que mostró claridad para buscar pases en profundidad y supo asociarse con Messi en el primer gol, sorprendió en el área a Vozinha con un zurdazo al primer palo para el 2 a 1 parcial.

No obstante, Cabo Verde tenía otros planes porque empardó el partido a los 13 minutos del primer período de la prórroga con un golazo de Sindy López Cabral . El derechazo con comba dejó sin posibilidad de reacción al Dibu Martínez y fue un verdadero baldazo de agua fría para Scaloni y compañía.

Con el empate parcial llegaron al segundo tiempo extra y Argentina siguió teniendo la posesión, pero con el cansancio lógico por el desgaste del partido y algunos signos de alarma previos, como la lesión del lateral izquierdo Facundo Medina (ingresó Nicolás Tagliafico). En ese contexto, Cabo Verde manejó en algunos pasajes la pelota y exigió con un tiro libre de Sindy López a Martínez.

Todo parecía indicar que la definición sería desde los 12 pasos, pero apareció el Cuti Romero con un cabezazo a los 5 minutos de la segunda parte del tiempo extra y desató la locura en otro córner ejecutado por Messi. Desde allí se multiplicó el sufrimiento para contener los avances del rival y marcar con mayor atención en cada balón detenido. Ahí floreció el esfuerzo de Argentina, ya con Leandro Paredes en cancha como abanderado.

Con oficio pero no sin agotamiento, Argentina logró quedarse con el triunfo a base de sacrificio en Miami y abrochó su clasificación a los octavos de final, donde lo espera Egipto –el verdugo de Australia este viernes en los penales por 4 a 2, luego de igualar 1 a 1–. El partido se jugará el martes próximo desde las 13 (hora argentina) en Atlanta. Tendrá mucho que mejorar ante un nuevo rival africano que también busca hacer historia en el Mundial.