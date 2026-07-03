El entrerriano Juan Rodríguez Suppi renovó con Pico FC

El base nacido en Santa Elena viene de una fructífera temporada en el equipo pampeano.

El basquetbolista entrerriano Juan Ignacio Rodríguez Suppi renovó con Pico Foot Ball Club para jugar la próxima temporada de la Liga Argentina. De esta manera, el conjunto pampeano se aseguró una ficha mayor de relevancia dentro de su plantel, ya que el oriundo de Santa Elena fue uno de los jugadores más destacados de su última campaña.

En 28,7 minutos de promedio por encuentro, Rodríguez Suppi registró 13,2 puntos, 3,6 asistencias y 13,2 de valoración, siendo un referente tanto en la conducción como en el goleo del conjunto pampeano.

Con su continuidad, el entrenador Juan Manuel Varas suma una ficha clave para la estructura del equipo que afrontará la nueva temporada. Rodríguez Suppi aportará nuevamente experiencia, liderazgo y conocimiento del club en un plantel que continúa su proceso de conformación.

Tras asegurar también la continuidad de Rodrigo Sánchez, Pico FC ya tiene confirmada su segunda ficha mayor para la 2026/27 y continúa avanzando en el armado del plantel con el objetivo de volver a ser protagonista en La Liga Argentina.

Prensa Pico FC