“Este equipo nunca se da por vencido”, destacó el gualeyo Lisandro Martínez

Una vez consumada la sufrida victoria de la selección argentina de fútbol ante Cabo Verde por 3 a 2 en los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, el entrerriano Lisandro Martínez habló en la transmisión oficial y destacó: “Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido”.

Desde el césped del estadio Hard Rock de Miami, el zaguero nacido en Gualeguay analizó la victoria ante los africanos y destacó la entrega de sus compañeros. “Luchamos hasta el final y nunca bajamos los brazos", indicó. “Estos mata - mata son así, no hay que confiarse”, añadió este viernes.

Por otra parte, el defensor surgido de Urquiza y Libertad, dos clubes de su ciudad natal, valoró haber convertido su primer gol en Mundiales. "Siempre me preocupo para que no me hagan goles, pero por suerte hoy me voy contento con el mío”, expresó sobre el 2 a 1 parcial.

Por último, el zaguero del Manchester United reconoció que “a veces hay que sufrir” para sacar adelante este tipo de partidos. “Hay una energía hermosa en este equipo y eso se agiganta en los detalles”, subrayó.