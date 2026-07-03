Mundial 2026: Egipto eliminó por penales a Australia y espera por Argentina

La selección egipcia de fútbol superó por penales a su par australiana por 4 a 2, luego de igualar 1 a 1 este viernes en Dallas, Estados Unidos, por los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Emam Ashour abrió la cuenta, pero Mohamed Hany (en contra) igualó para los oceánicos, pero los africanos se impusieron en la tanda con definiciones perfectas. Su próximo rival erá Argentina, el martes en Atlanta.

El cuadro oceánico inició el partido de gran manera. Ante un rival que controlaba la pelota, el elenco dirigido por Tony Popović golpeó con ataques directos y estrelló un remate en el travesaño tras un remate desde la frontal del área de Cristian Volpato. Sin embargo, los africanos abrieron el marcador a los 12 minutos. Tras una jugada preparada frustrada luego de un tiro libre en el costado del área, Karim Hafez lanzó un centro preciso para la irrupción en el segundo palo de Emam Ashour, quien conectó de cabeza en soledad para estampar el 1-0 parcial.

Desde entonces, el equipo conducido por Hossam Hassan marcó el ritmo del encuentro desde la tenencia del balón, aunque tuvo dificultades para generar profundidad. Australia se asentó en su plan inicial de cerrar los espacios en su campo con un bloque bajo y golpear con ataques directos. Ante la incapacidad para tejer buenas asociaciones por abajo, los oceánicos exprimieron cada pelota parada para lanzar centros y provocar situaciones de gol con su altura. En el último cuarto de la primera etapa predominaron las interrupciones y las imprecisiones.

Para que tome nota su próximo rival, Egipto estuvo cerca de aumentar la ventaja con una jugada preparada desde el saque del medio. Omar Marmoush recibió solo dentro del área, pero su mala definición desechó una acción perfecta en el inicio del complemento. Respecto al desarrollo del segundo tiempo, la fricción y las discusiones marcaron la tónica del juego. Australia se encontró con el empate vía aérea, su arma más importante, aunque fue con un gol en contra de Mohamed Hany tras un centro desde el costado del área.

Luego de un largo tramo sin emociones, Egipto estuvo cerca de quedarse con la victoria en el tiempo de descuento: un tapadón del arquero Patrick Beach y una obstrucción trascendental a un remate de Mohamed Salah fueron claves para mantener el empate en el resultado y llevar la resolución al tiempo extra.

Luego de un suplementario que transcurrió con poca actividad en las áreas —Egipto insinuó más que su rival—, la definición por el boleto a la próxima fase se resolvió en la tanda de penales. Tony Popović sorprendió en los oceánicos al cambiar al arquero: ingresó Mathew Ryan, quien en el repechaje de Qatar 2022 fue reemplazado antes de los penales en los que su selección se impuso sobre Perú.

Sin embargo, la modificación no surtió efectos, ya que el guardameta de 34 años no atajó ningún penal y los africanos se impusieron por 4-2. Harry Souttar y Lucas Herrington desecharon sus remates en los Socceroos, mientras que en Egipto convirtieron los cuatro ejecutantes. Mohamed Salah picó su tiro y Hossam Abdelmaguid selló la clasificación, señala Infobae.

En los octavos de final se medirá con Argentina, verdugo de Cabo Verde en Miami. El duelo se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en Atlanta. Más adelante, en unos hipotéticos cuartos, se podrá cruzar con el ganador de Suiza-Colombia/Ghana.

Egipto obtuvo su boleto a los 16avos de final del Mundial 2026 luego de finalizar segundo en el Grupo G con cinco unidades, únicamente superado por diferencia de gol contra Bélgica. Los africanos comenzaron su camino con un empate 1-1 frente al elenco europeo. Tras una victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda —su primer triunfo en una Copa del Mundo—, igualó 1-1 contra Irán en la última fecha.