“No hay que confiarse demasiado con Cabo Verde”, expresó Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta contó desde Miami que “en las últimas horas llegaron 10.000 argentinos y por lo que me dijeron Chiqui Tapia, presidente de AFA, pidió más entradas a la FIFA, pero no sé en qué quedó eso”.

Y agregó: “Ojo con los que se quiera colar acá, porque si quieren evadir los controles, van presos, son muy rígidos acá, te meten preso y después te deportan”.

Más adelante se refirió al rival de Argentina este viernes, Cabo Verde. Al respecto expresó: “Es la primera vez que va a jugar eta instancia, es un país con poca tradición futbolística. El técnico lo ha parado bien, es un equipo complicado para entrar y no hay que confiarse demasiado porque los partidos más complicados son los que se ganan antes de jugarlos”.

En otro tramo se refirió a quién debería acompañar a Lionel Messi en el ataque y expresó: “Hoy Lautaro está mejor que Julián, está mejor enfocado. Álvarez está con la cabeza en otra, eso se nota. Otra cosa que me llama la atención es la presencia de Almada, a mi parece tendría que estar Nico González que hace mejor la banda, pero qué se le puede reprochar a Scaloni, nada”.

Después manifestó que “lo veo muy bien a Francia. Llega al gol fácil con el tridente que tiene arriba, la verdad es un equipo que mete miedo. De hecho, en la final de Qatar 2022, jugando un mal partido, nos hizo tres goles”.

Escuchá toda la columna acá: