Patronato confirmó la llegada de Gonzalo Salega para la Primera Nacional

Patronato confirmó este viernes la contratación de Gonzalo Salega, su segundo refuerzo en este mercado de pases de invierno para la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional de fútbol. Se trata de un mediocampista de 27 años, que llega a préstamo sin cargo y sin opción hasta fin de año.

Salega, con reciente paso por el fútbol de Venezuela, se convirtió en la segunda cara nueva para el plantel de Marcelo Candia. Es que el primero que arribó en este receso fue el delantero de Unión de Santa Fe, Diego Armando Díaz, quien llegó en las mismas condiciones: a préstamo y sin opción.

⚽ #FútbolProfesional | 🆕 Gonzalo Salega se suma a #Patronato y se convierte en la segunda incorporación santa



El volante de 27 años, de reciente paso por el fútbol Venezolano, se suma al plantel rojinegro a cargo de Marcelo Candia.



El oriundo de Luján, llega a préstamo sin… pic.twitter.com/pJTme7jN0C — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 3, 2026

Mientras el plantel se prepara para recibir el domingo a San Martín de Tucumán por la 19ª fecha de la Zona B, el domingo desde las 15 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el Rojinegro anunció su incorporación a través de sus redes sociales.

A lo largo de su carrera, Salega se desempeñó en clubes del ascenso, como Los Andes, Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Flandria. Su última experiencia fue en el exterior: vistió los colores de Portuguesa de la Primera División venezolana.