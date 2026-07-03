Primera Nacional: Gonzalo Salega, cerca de fichar con Patronato

Gonzalo Salega, mediocampista de 27 años, está a un paso de transformarse en el segundo refuerzo de Patronato en el mercado de invierno. Oriundo de Luján, el futbolista llegaría en condición de libre tras su paso por Portuguesa de Venezuela, donde disputó 17 partidos y marcó 5 goles.

Tras la confirmación de Diego Armando Díaz a préstamo desde Unión de Santa Fe, ahora la entidad paranaense estaría cerca de anunciar el fichaje del mediocampista quien en la Argentina ostenta pasos por Los Andes, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Deportivo Morón y Flandria.

En lo estrictamente futbolístico, Patronato entrena y se prepara para volver a la acción el próximo domingo, a las 15.30, cuando reciba a San Martín de Tucumán en el arranque de la segunda rueda de la Primera Nacional.