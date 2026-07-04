Atlético Paraná enfrenta al puntero de la Liga Paranaense

Este viernes se disputó el primer encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. En el estadio Luis Metz, de Los Toritos de Chiclana, Formación Independiente recibió a Patronato en un encuentro clave por la parte baja de la tabla de posiciones.

El Rojo se puso en ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo con el tanto de Brian Miño, pero luego sufrió con la expulsión de Fabricio Gómez, ocurrida a los 37 de la segunda mitad. El Patrón no se pudo recuperar de la desventaja y pese a terminar con un jugador más, no pudo frente a Independiente.

El resultado final permitió al Rojo llegar a los 10 puntos, con los que igualó la cantidad de Peñarol: ambos están en el puesto 13. El Patrón quedó 12°, aunque debe un partido postergado primero por lluvia y luego por la disputa de la final de la Copa Túnel Subfluvial.

Este sábado continuará la actividad correspondiente a la Liga y lo hará con protagonismo del ganador de la Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná. El Gato afrontará el principal encuentro de la fecha ya que recibirá a Neuquen (28 puntos) en el estadio Pedro Mutio a partir de las 15.30. El Rojiblanco debe mejorar: tiene 13 puntos y está 11° en la tabla, aunque tiene un partido menos.

En ese horario se disputarán la mayor parte de los encuentros, incluyendo las presentaciones de los escoltas Universitario y Sportivo Urquiza. Ambos llegan con 24 puntos y enfrentarán a Oro Verde (cuarto con 23) y San Benito (octavo con 18), respectivamente.

Don Bosco, que está quinto con 23 unidades, tendrá que visitar al colista Argentino Juniors, único equipo que todavía no sumó en el desarrollo del torneo. Los otros partidos que iniciarán a las 15.30 serán protagonizados por Club VF ante Los Toritos, Camioneros frente a Palermo y Ciclón del Sur contra Instituto.

Para más tarde, a partir de las 16, Peñarol deberá enfrentarse con Belgrano en el último encuentro de la fecha.

Fixture y resultados | Liga Paranaense de Fútbol

Viernes 3/7

Formación Independiente 1-0 Patronato.

Sábado 4/7 - Desde las 15.30

Club VF - Los Toritos.

Argentino Juniors - Don Bosco.

Atlético Paraná - Neuquen.

Universitario - Oro Verde.

Camioneros - Palermo.

San Benito - Sportivo Urquiza.

Ciclón del Sur - Instituto.

Desde las 16

Peñarol - Belgrano.