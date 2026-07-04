Canapino se quedó con la pole de la Clase 3 del Turismo Nacional

Canapino será el líder de la primera serie, este domingo desde las 11.10.

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo de Termas de Río Hondo; Santiago del Estero, los pilotos de la principal categoría regida por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (Apat) buscaron el mejor tiempo posible en sus pruebas.

En ese marco primero llegó el momento de los entrenamientos, que fueron dos y midieron los mejores registros de la mañana. En la primera práctica destacó Jeremías Olmedo, que cronometró un minuto, 53 segundos y 113 milésimas en su paso más rápido. Lo siguieron Leandro Carducci y Javier Merlo; mientras que Joel Gassmann terminó 13°.

En el segundo entrenamiento de la jornada fue Leonel Pernía el más veloz de todos. Tras siete giros marcó un tiempo de un minuto, 52 segundos y 960 milésimas que lo volvió el más rápido de todos. Detrás quedaron Jeremías Olmedo y Facundo Chapur. Esta vez, Gassmann terminó en la 17ª posición.

Lo último del día fue la clasificación, el auténtico momento de la verdad. En ese contexto, tres giros y un contexto de pista mojada le bastaron a Agustín Canapino para marcar un tiempo de dos minutos, seis segundos y 665 milésimas para obtener el registro más rápido de la prueba.

El más cercano fue Chapur, a 250 milésimas; mientras que Jorge Barrio terminó tercero a 560 milésimas del mejor registro. El crespense Joel Gassmann tuvo una buena clasificación y acabó 11° a un segundo y 818 milésimas del tiempo más veloz.

La actividad por esta categoría continuará el domingo con la disputa de las tres series clasificatorias, que serán a las 11.10, 11.35 y 12; mientras que la final propuesta por la categoría será a partir de las 13.50.