Colapinto subió, pero no pudo llegar a los puntos en la carrera sprint

Este sábado hubo competencia en el autódromo de Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Franco Colapinto partió desde la 14ª colocación, con la obligación de remontar varios puestos para llegar a los puntos.

En la partida de la competencia, el argentino tuvo una buena salida que le permitió saltar tres lugares, hasta el 11° puesto. Delante, Lewis Hamilton consiguió también una buena partida que le permitió ubicarse en el lugar de líder de la competencia.

En la sexta vuelta de competencia y luego de bastante insistencia, Isack Hadjar finalmente superó a Colapinto y lo hizo retroceder al 12° lugar. Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino, había conseguido escalar hasta el octavo lugar, pero cedió ante Liam Lawson y Arvid Lindblad, cayendo al 10° lugar.

Los Alpine no podían aguantar lo ganado en la partida y eso quedó claro con la pérdida de posición de Gasly ante Hadjar, de manera que ambos volvieron a quedar lejos de los puntos: Gasly 11° y Colapinto, 12° (en las carreras sprint suman hasta el octavo lugar). Adelante, la lucha entre Hamilton y Kimi Antonelli era lo más llamativo: de hecho, el italiano consiguió superarlo en la octava vuelta.

En los instantes finales de competencia, Colapinto debió sufrir la presión de Nico Hulkenberg, pero aguantó la ventaja y logró quedarse con el 12° lugar. El argentino no sumó, pero acabó dos puestos por enciam de la posición de largada, lo que puede tomarse como una noticia positiva.

Adelante, luego de 17 giros de competencia, Antonelli se quedó con una nueva victoria dejando por detrás a Hamilton y Lando Norris, quienes completaron el podio. Los puestos puntuables siguientes fueron para George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson.

Lo próximo de la jornada sabatina en la Fórmula 1 será la disputa de la Clasificación, que comenzará a las 12 y culminará a las 13. En esa instancia se determinará el ordenamiento para la carrera final, que comenzará a las 11.