Colombia se adelantó, aguantó y avanzó a octavos

Este viernes por la noche, luego de la agónica victoria de Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, Colombia enfrentó a Ghana en el último partido de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo se disputó en el Kansas City Stadium y contó con el arbitraje de Clément Turpin, de Francia.

De arranque en el partido Ghana avisó con un remate de larga distancia ejecutado por Thomas Partey. El mediocampista sacó un potente disparo de larga distancia que se fue apenas desviado del costado derecho del arco defendido por Camilo Vargas.

Sin embargo, ese aviso no fue más que un momento dentro de un encuentro dominado por el conjunto colombiano. El gol no tardó en llegar para la selección sudamericana, que llegó al gol tras un avance de Daniel Muñoz por derecha que terminó con un centro pasado para la llegada de Jhon Arias. Con un toque cruzado hacia el poste izquierdo, el atacante superó a Ati-Zigi y anotó el 1-0 parcial.

Con la ventaja, el conjunto de Néstor Lorenzo se envalentonó y fue a buscar más. En ese contexto, el seleccionado africano tuvo algunas dificultades para responder, más allá de alguna acción individual de Antoine Semenyo o Jordan Ayew en ofensiva que terminó por no llevar peligro a la valla defendida por Vargas.

Quien tuvo una ocasión clara fue Luis Díaz, que apareció por izquierda tras un pase filtrado por encima de la defensa, pero su remate se fue desviado por el costado derecho del arco cuando se encontró en ocasión de disparo.

También hubo ocasión para lucirse del arquero ghanés. Tras un preciso centro de Muñoz desde la derecha llegó el cabezazo de Johan Mojica, que remató de pique al suelo al costado derecho del arco, pero la gran estirada de Ati-Zigi impidió el tanto colombiano en el epílogo de la primera mitad.

Ya en la segunda mitad del encuentro y expuesto por buscar el empate, Ghana sufrió cada contragolpe del seleccionado colombiano. En ese contexto, Gustavo Puerta apareció en el medio y recibió de espaldas al arco en la medialuna del área, lugar desde el que tocó hacia la izquierda para la llegada en soledad de Lucho Díaz. El atacante de Bayern Munich intentó cruzar la definición, pero se encontró con una buena salida del arquero ghanés, que impidió el tanto en el mano a mano.

Otra vez los intentos de Semenyo fueron lo más claro para Ghana, pero insuficiente como para marcar algún peligro en el arco defendido por Vargas, que lejos estuvo de correr peligro real.

En los minutos finales dio la impresión de estar más cerca Colombia, como con el disparo de Juan Quintero que se fue pegado al poste izquierdo del arco de Ati-Zigi o los intentos de Richard Ríos y Jaminton Campaz que se fueron desviados. Ríos volvió a probar con un remate de larga distancia, pero el tiro bajo contra el poste izquierdo acabó en manos del arquero.

Los minutos finales pasaron y fue victoria de Colombia por 1-0 frente a Ghana, de manera que accedió a la próxima instancia del torneo. En los octavos de final, el seleccionado colombiano deberá medirse con Suiza, partido que se jugará el próximo martes desde las 17 en el BC Place Vancouver de Canadá.