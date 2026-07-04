El clima ayudó a Bastidas para quedarse con la pole

Este sábado en el autódromo de Termas de Río Hondo se desarrollaron las tandas clasificatorias de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el marco de la sexta fecha del campeonato, los pilotos se midieron en pista con el fin de buscar el mejor registro posible.

En la primera tanda de la clasificación, el paranaense Exequiel Bastidas logró un tiempo de dos minutos, siete segundos y 751 milésimas que le permitió quedarse con la pole provisoria. Detrás de él quedaron Renzo Blotta y Lucas Petracchini, con registros que fueron 495 milésimas y un segundo y 51 milésimas más lentos que el del entrerriano, respectivamente.

A Bastidas le bastó con lo conseguido en esa primera tanda, debido a que las precipitaciones dificultaron el desarrollo de la segunda clasificación. En ese segundo intento no hubo participación del paranaense, que tampoco la necesitó: el mejor registro fue más de tres segundos más lento que el suyo.

Francisco Coltrinari lideró la segunda tanda de clasificación con un registro de dos minutos, 10 segundos y 825 milésimas. Segundo quedó Ignacio Grippo, a 483 milésimas y el tercer puesto fue para Juan Canela, a 577 milésimas. Todo esto no trajo cambios al clasificador de la primera tanda.

Este domingo las series serán tres y comenzarán a las 9.55, 10.20 y 10.45. La primera de ellas estará liderada por Bastidas, que buscará vencer para liderar también en la final, que se pondrá en marcha a las 12.55.