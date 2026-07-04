Escocia superó a Argentina en el debut del Campeonato de Naciones

Isgró marcó el try que ilusionó a la Argentina en el segundo tiempo, pero no alcanzó.

Este sábado dio su primer paso el Campeonato de Naciones de rugby masculino en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Allí, la Argentina recibió a Escocia en el estreno de ambos en el torneo. El árbitro del encuentro fue Nika Amashukeli. Este certamen enfrenta a los seleccionados por hemisferios: los Pumas enfrentarán solo a equipos europeos.

Y comenzó bien el partido para Argentina con el try de Joaquín Oviedo convertido por Tomás Albornoz cuando iban nada más que siete minutos. Sin embargo, los tries de Sione Tuipulotu y Pierre Schoeman (el primero de ellos convertido por Fergus Burke) puso el marcador rápidamente a favor de Escocia por 12-7.

Antes del final del primer tiempo llegó el descuento de penal de Tomás Albornoz, peor un nuevo try, esta vez de Rory Hutchinson, le permitió a Tom Jordan poner el 19-10 parcial y marcar la diferencia que terminaría siendo definitiva en el encuentro.

Aunque Argentina empezó el complemento con un rápido try de Rodrigo Isgró convertido por Albornoz que dejó el marcador 19-17 para Escocia, el seleccionado visitante reaccionó y en cinco minutos volvió a agrandar la diferencia. Los tries de Gregor Brown y Scott Cummings -ambos convertidos- dejaron el tanteador 33-17, lejos para el seleccionado de Felipe Contepomi.

Aunque un try de Tomás Rapetti y la amonestación de Jamie Dobie parecían poner en partido a la Argentina (33-24), rápidamente llegó el try de Gregor Hiddleston para estirar nuevamente la ventaja escocesa. A esto se sumó el try de Kyle Rowe a seis minutos del final que dejó el tanteador 47-24, prácticamente imposible.

Pese al poco tiempo que quedaba, Argentina consiguió dos tries más por medio de Lucio Cinti y Agustín Moyano que decoraron el resultado y le permitieron a la selección sumar el punto bonus por cantidad de tries: el marcador final fue 47-38.

Esta fecha inicial tuvo tres victorias del hemisferio sur (Nueva Zelanda, Japón y Sudáfrica) y tres del hemisferio norte (Escocia, Irlanda y Gales). Argentina tendrá revancha: será el próximo sábado 11 de julio, desde las 16.10, frente a Gales en el estadio del Bicentenario, en San Juan.

-SÍNTESIS-

Argentina 38-47 Escocia.



Punto a punto:

7’PT: try de Joaquín Oviedo, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

18’PT: try de Sione Tuipulotu, convertido por Fergus Burke (ESC).

23’PT: try de Pierre Schoeman (ESC).

34’PT: penal de Tomás Albornoz (ARG).

36’PT: try de Rory Hutchinson, convertido por Tom Jordan (ESC).

Parcial: Argentina 10-19 Escocia.

2’ST: try de Rodrigo Isgró, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

12’ST: try de Gregor Brown, convertido por Tom Jordan (ESC).

16’ST: try de Scott Cummings, convertido por Tom Jordan (ESC).

26’ST: try de Tomás Rapetti, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

29’ST: try de Gregor Hiddleston, convertido por Fergus Burke (ESC).

34’ST: try de Kyle Rowe, convertido por Fergus Burke (ESC).

37’ST: try de Lucio Cinti, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

39’ST: try de Agustín Moyano, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

Resultado final: Argentina 38-47 Escocia.



Formaciones:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Santiago Grondona; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Santiago Carreras y Rodrigo Isgró.

DT: Felipe Contepomi.



Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar-Mills; Jonny Gray, Scott Cummings; Matt Fagerson, Jack Dempsey, Rory Darge; Ben White, Tom Jordan, Sione Tuipulotu, Rory Hutchinson; Jamie Dobie, Kyle Row y Kyle Steyn.

DT: Gregor Townsend.



Ingresaron:

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

-En Escocia: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke, Darcy Graham.



Amonestados:

26’ST: Jamie Dobie (ESC).

29’ST: Joaquín Moro (ARG).



Árbitro: Nika Amashukeli.



Estadio: Mario Kempes.