Estudiantes y Rowing perdieron en una nueva jornada del Regional

Este sábado hubo acción correspondiente a la novena fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, última jornada de la primera ronda de partidos. En ese contexto hubo presentaciones del Club Estudiantes de Paraná y el Paraná Rowing Club.

CAE

El Albinegro jugó como local y sufrió una ajustada caída frente a CRAI por 30-25. La distancia en el marcador le permitió sumar uno de los dos puntos bonus disponibles, de manera que mantiene el liderazgo con dos puntos de ventaja: tiene 32 puntos y Duendes RC, su principal seguidor, suma 30. En la próxima fecha, Estudiantes enfrentará a Rowing en el clásico.

En este juego, Pedro Fontanetto dispuso a: Diego Correa, Juan Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes, Álvaro Ferreyra; Tomás Maiztegui, Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Mateo Santana, Bruno Heit, Justo Arias y Simón Bollo.

Rowing

El Remero también perdió su partido, pero en este caso fue por un ajustado 34-33 como visitante de Gimnasia de Rosario. El resultado final le permitió sumar dos puntos al equipo paranaense, que así llegó a las 20 unidades y se ubica en la séptima posición de la tabla. Tendrá oportunidad de buscar revancha en la próxima presentación, que será en el clásico ante Estudiantes el próximo sábado 11 de julio, como visitante.

Gastón Conde y Francisco Nin pusieron en cancha a: Juan Oldani, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdin, Emanuel Schiavo, Mateo Baroli; Julián Pistrilli, Nahuel Gudiño y Ramiro Bornisen.

-Resultados | Fecha 9

Estudiantes 25-30 CRAI.

Gimnasia (R) 34-33 Rowing.

Duendes RC 38-0 Jockey (VT).

Jockey (R) 27-21 Universitario (R).

Santa Fe RC 31-35 Old Resian.



-Posiciones

1°) Estudiantes: 32 puntos.

2°) Duendes RC: 30.

3°) Santa Fe RC: 29.

4°) Gimnasia (R): 29.

5°) CRAI: 28.

6°) Jockey (R): 24.

7°) Rowing: 20.

8°) Universitario (R): 18.

9°) Old Resian: 18.

10°) Jockey (VT): 12.



-Próxima fecha (10°)

Estudiantes - Rowing.

Duendes - CRAI.

Universitario (R) - Santa Fe RC.

Gimnasia (R) - Old Resian.

Jockey (R) - Jockey (VT).

Segunda División

Tilcara también tuvo acción correspondiente a la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. En su caso venció a Gimnasia de Pergamino por 58-0 en el marco de la octava fecha del campeonato, resultado con el que llegó a los 19 puntos y ahora se ubica en la séptima ubicación del torneo. Su próxima presentación será el fin de semana entrante ante Los Pampas, equipo que se ubica justo una posición por debajo.