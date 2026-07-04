Liga Federal: Sionista y Urquiza van por el segundo punto

Este sábado será momento de la disputa del segundo punto de las series de dieciseisavos de final de la Liga Federal de Básquet, tercera categoría del básquet nacional. En ese marco, los dos equipos entrerrianos sobrevivientes buscarán seguir en competencia: el Centro Juventud Sionista y el Club Urquiza Santa Elena.

Sionista

El conjunto paranaense consiguió la ventaja en la serie luego de imponerse por 95-77 a Caza y Pesca de Don Torcuato en el primer partido disputado en el estadio Moisés Flesler. Sioni tuvo una muy buena actuación, cimentada en los 24 puntos de Viktor Bender, secundado por Nicolás Guaita, con 21, y Arik Levin, con 19.

Ahora le tocan consecutivamente dos juegos en condición de visitante por contar con desventaja deportiva ante su contrincante. Jugará primero este sábado y luego el domingo para determinar si avanzará de instancia o no. En caso de ganar el duelo de este sábado a partir de las 20.30 en el estadio Edgar Michaud, la búsqueda habrá finalizado, ya que con el 2-0 avanzará de instancia.

Urquiza

El equipo santaelenense no corrió con la misma suerte que el paranaense en el primer partido de su serie. En condición de visitante, Urquiza cayó por un amplio 87-45 frente a River Plate, que contó con una buena actuación del uruguayense Felipe Pais, autor de 15 puntos para su equipo. En Urquiza, el principal anotador fue Marcos Revello, con 10 tantos.

En desventaja en el tanteador, Urquiza de Santa Elena deberá afrontar sus dos juegos como local sabiendo que podrían ser el último, respectivamente. El primero de estos dos partidos será este sábado: una victoria como local permitiría al equipo entrerriano estirar la serie a un partido más, que se jugaría este domingo, también desde las 21.

Si los dos equipos entrerrianos consiguieran la clasificación a la próxima instancia, el torneo los encontraría enfrentados en la serie de octavos de final, lo que aseguraría la presencia de un equipo de Entre Ríos entre los ocho mejores del campeonato. Pero para eso, ambos deberán ganar sus series.