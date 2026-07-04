Marruecos barrió a Canadá y es el primer clasificado a cuartos de final

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá continúa sin descanso y este sábado ya comenzó la actividad por los octavos de final. En ese marco, Canadá se enfrentó con Marruecos en el estadio de Houston para determinar al primer clasificado hacia los cuartos de final del certamen ecuménico. El árbitro fue el inglés Michael Oliver.

Durante la primera etapa hubo escasas situaciones de peligro para destacar, pero en ese contexto Canadá tuvo una buena chance en los pies de Tani Oluwaseyi, que recibió el pase de Ali Ahmed dentro del área, giró con un muy buen movimiento y definió cruzado ante la salida de Yassine Bounou. El arquero fue rápido y despejó con el pie lo que pudo ser el 1-0 para los canadienses.

Antes, Jonathan David ya había advertido con un remate que Bounou despejó de gran manera para evitar la caída de su valla. En los primeros minutos del encuentro, Canadá dio la impresión de ser más profundo, aunque la posesión de la pelota de Marruecos era más consistente.

La primera ocasión para el conjunto marroquí llegó con un remate de Soufiane Rahimi que hizo trabajar a Maxime Crépeau, aunque no llevó mayor peligro. La primera mitad fue un intercambio de ocasiones infructuosas que acabó yéndose al descanso con el marcador 0-0.

Pero en el segundo tiempo, la apertura del marcador fue inmediata. En una jugada preparada de pelota parada, Achraf Hakimi amagó un centro que fue un pase hacia atrás para la llegada de Azzedine Ounahi. El mediocampista llegó en soledad gracias a una buena acción de Soufiane Rahimi, que atacó al área chica y arrastró las marcas, liberando el espacio para el rematador. El disparo de Ounahi entró por el costado izquierdo del arco para el 1-0 a los cuatro minutos.

Con el paso de los minutos, la insistencia de Canadá en ataque derivó en un despliegue ofensivo que complicó el retroceso: cada contragolpe del elenco marroquí era una puñalada para los canadienses. En ese marco, el seleccionado norteamericano igual generó chances, como un remate desviado de Jonathan David en un tiro libre a escasos metros del área.

Cuando parecía que los instantes finales encontrarían a Marruecos arrinconado llegó el segundo gol marroquí. Un contragolpe ejecutado de manera excelente terminó con el enganche y pase hacia atrás de Brahim Díaz para Ounahi, que esta vez sacó un potente remate elevado que se metió en el ángulo superior izquierdo. Golazo y 2-0 a los 36.

Canadá fue con todo al final y dejó todavía más espacios en el fondo, lo que permitió otro contragolpe que le puso cifras definitivas al encuentro. Rahimi aguantó el balón en tres cuartos de cancha, tocó hacia atrás y desde allí llegó el pase progresivo para Díaz por el costado derecho. El atacante avanzó y luego tocó el balón al medio para Rahimi, que en el mano a mano definió a la izquierda de Crépeau y anotó el 3-0 a los 52: ganó Marruecos.

El seleccionado marroquí avanzó a los cuartos de final, instancia por la que jugará el próximo jueves 9 de julio, a partir de las 17, con Francia.