Neuquen sigue imparable en la Liga Paranaense

Este sábado por la tarde se desarrolló el grueso de la actividad correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. El viernes hubo un juego a modo de adelanto que terminó en victoria 1-0 de Formación Independiente frente a Patronato.

En el estadio Pedro Mutio se dio el duelo destacado de la jornada con Atlético Paraná, reciente campeón de la Copa Túnel Subfluvial, recibiendo al líder del campeonato: Neuquen. El escenario era el ideal para ver un gran partido.

El Gato se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo con el gol de Juan Giaccio, pero Luciano Díaz lo empató apenas siete minutos después con la correcta ejecución de un penal. La igualdad perduró buena parte del complemento, pero a los 28 minutos apareció Federico Sangoy para anotar el 2-1 que resultaría definitivo.

El Pingüino dio vuelta el partido y mantiene el liderazgo en el torneo con 31 puntos y la ventaja de cuatro sobre su más inmediato perseguidor, que ahora es solo un equipo. Esto se debe a que Sportivo Urquiza venció a San Benito por 3-1, pero Universitario no pudo con Oro Verde, con el que empató 2-2.

De esta forma, la V Azulada tiene 27 puntos, Don Bosco (que goleó 4-0 a Argentino Juniors) 26, la U suma 25 y Oro Verde tiene 24 en las principales posiciones. Entre los demás partidos hubo victorias de Club VF (3-0 a Los Toritos) e Instituto (3-0 a Ciclón del Sur) y empates entre Camioneros y Palermo (1-1) y Peñarol con Belgrano (1-1).

Fixture y resultados | Liga Paranaense de Fútbol

Viernes 3/7

Formación Independiente 1-0 Patronato.

Sábado 4/7

Atlético Paraná 1-2 Neuquen.

Club VF 3-0 Los Toritos.

Argentino Juniors 0-4 Don Bosco.

Universitario 2-2 Oro Verde.

Camioneros 1-1 Palermo.

San Benito 1-3 Sportivo Urquiza.

Ciclón del Sur 0-3 Instituto.

Peñarol 1-1 Belgrano.



Posiciones

1°) Neuquen: 31 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 27.

3°) Don Bosco: 26.

4°) Universitario: 25.

5°) Oro Verde: 24.

6°) Instituto: 21.

7°) Belgrano: 21.

8°) Club VF: 20.

9°) San Benito: 20.

10°) Ciclón del Sur: 18.

11°) Atlético Paraná: 13.

12°) Patronato: 13.

13°) Peñarol: 11.

14°) Formación Independiente: 10.

15°) Camioneros: 9.

16°) Los Toritos: 7.

17°) Palermo: 5.

18°) Argentino Juniors: 0.