Paraguay luchó y redujo a Francia, pero Mbappé le dio la victoria

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, Paraguay se enfrentó a Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo contó con el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev.

Tal como era de preverse, Francia manejó la pelota durante todo el partido, pero especialmente en los primeros 25 minutos de juego. Sin embargo, ese manejo del balón no se tradujo en chances de gol e incluso llevó al seleccionado francés a enviar centros que Orlando Gill contrarrestó sin mayores problemas.

Las jugadas de gol de Francia llegaron después de la pausa de hidratación, pero tampoco fueron tan claras como para justificar una ventaja en el encuentro. Lo más claro fue un remate de Jules Koundé que Gill atrapó sin dar rebote y con mucha seguridad.

La doble marca sobre los extremos franceses anuló las variantes ofensivas del seleccionado europeo, que se vio sorpresivamente limitado en el desarrollo del partido.

El asunto es que ese esfuerzo defensivo llevó a Miguel Almirón y Julio Enciso a encontrarse muy solos en ataque. Por este motivo, sumado a la falta de precisión de los pasadores, es que el combinado paraguayo tampoco pudo salir de contragolpe en ningún momento.

Ya en el segundo tiempo, Francia avisó rápido con un córner ganado por Mbappé a partir de un balón largo de Mike Maignan que el capitán francés jugó rápido para Ousmane Dembélé. El atacante entró al área y definió ante la salida de Gill, pero su disparo dio en la parte externa de la red.

Gill apareció para rechazar un buen remate de Manu Koné desde afuera del área y comenzaba a percibirse que Francia presionaba más sobre el área del elenco paraguayo. En ese contexto apareció la figura de Désiré Doué, que ingresó por el amonestado Bradley Barcola y generó la jugada que abrió el marcador.

En uno de sus tradicionales enganches de izquierda al centro, Doué recibió la falta de Diego Gómez dentro del área que derivó en penal. De la ejecución se encargó Mbappé, que con su definición al costado izquierdo engañó a Gill, que voló hacia el otro poste. Gol y 1-0 a los 25 minutos.

Aunque los europeos cedieron el balón a Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro tuvo dificultades para generar peligro: las salidas de Almirón y Enciso por cansancio disminuyeron el nivel de creatividad del combinado paraguayo para generar jugadas en ataque.

Los tiros libres ganados por el mediocampo paraguayo tampoco se tradujeron en buenas ejecuciones para llevar peligro al arco de Maignan, que se mostró muy seguro a la hora de descolgar centros e intervenir en balones aéreos.

Francia le ganó a Paraguay en su juego y avanzó de fase. En cuartos de final se medirá con Marruecos, al que enfrentará el próximo jueves 9 de julio, desde las 17 en el Estadio Boston de Massachusetts. De esta manera se reeditará el juego de semifinales del Mundial de Qatar 2022: en aquella ocasión venció Francia por 2-0.